Le hub multiport USB-C 7-en-1 Kanex iAdapt s’intègre parfaitement à votre flux de travail

Le concentrateur iAdapt de Kanex est là pour vous aider à réduire les adaptateurs de votre MacBook avec un concentrateur USB-C qui vous rend certains de ces ports que vous avez peut-être manqués.

Nous aimons la commodité de l’USB-C, mais il y a des moments où nous manquons nos autres ports, en particulier pour ceux d’entre nous qui ont beaucoup d’appareils hérités. Au lieu de vous soucier d’acheter des adaptateurs individuels pour chaque appareil, essayez le concentrateur 7-en-1 Kanex iAdapt pour MacBook. Il dispose de sept ports qui vous aideront à réduire le stress lié au suivi de tous vos différents adaptateurs.

Conception

Le concentrateur 7-en-1 Kanex iAdapt fonctionne en se connectant à deux de vos ports USB-C sur votre MacBook. Il est aligné sur le côté de votre MacBook, et à condition que vous ne voyagiez pas assez pour le heurter lorsque vous vous déplacez d’un endroit à l’autre, il est quelque peu oubliable – jusqu’à ce que vous en ayez besoin.

Une fois inséré dans votre MacBook, il étend deux de vos ports USB-C en sept ports différents. Cela comprend un port USB Type-C qui permet d’alimenter votre MacBook et un port USB Type-C utilisé pour transférer des données. Deux ports USB 3.1 de type A prennent en charge jusqu’à 10 gigabits par seconde de transfert de données, parfait pour extraire des données de clés USB ou prendre en charge des périphériques plus anciens.

Pour les photographes, ils seront heureux de voir l’inclusion d’un lecteur de carte SD et micro SD. Et pour ceux qui aiment travailler sur une configuration à double affichage, il y a un port HDMI 4K pour prendre en charge un moniteur externe.

Performance et compatibilité

Il n’y a pas grand-chose à dire sur ce hub Kanex à part le fait qu’il fonctionne tout simplement. À aucun moment de nos tests, nous n’avons rencontré de problèmes de performances. Nous nous sommes tellement habitués à le brancher sur un MacBook Pro que lorsque nous l’avons retiré pendant une courte période, nous avons eu l’impression que quelque chose n’allait pas.

Pour beaucoup de gens, ce hub s’intégrera parfaitement dans votre vie. Il est là quand vous en avez besoin, et quand vous n’en avez pas, il peut vivre sur le côté de votre ordinateur, vous empêchant de le perdre. Parfois, les meilleurs accessoires sont ceux auxquels vous n’avez pas besoin de penser.

Le concentrateur USB-C 7-en-1 Kanex que nous avons testé est compatible avec le MacBook Air 2018 et les MacBook Pros 13 et 15 pouces fabriqués entre 2016 et 2019.

Préoccupations mineures

La seule véritable critique que nous avons à l’égard du concentrateur Kanex 7-en-1 est que le port HDMI peut être un peu gênant, selon votre configuration HDMI. Le MacBook Pro avec lequel nous avons utilisé ce concentrateur réside souvent dans un Twelve South BookArc. Pour cette raison, le port HDMI est orienté vers le bas vers la table. Cet angle place le cordon d’une manière qui pourrait s’avérer dommageable pour le câble HDMI au fil du temps. Pour ceux qui utilisent un support horizontal ou n’utilisent pas leur MacBook en mode clapet, ce n’est probablement pas un problème, mais ceux qui utilisent un support vertical pour économiser de l’espace voudront faire preuve de prudence lors de l’utilisation du port HDMI.

Il y a cependant un mot d’avertissement supplémentaire. Parce que le hub Kanex 7-en-1 dépasse du côté de votre MacBook, ceux qui voyagent beaucoup voudront faire attention. Assurez-vous toujours de retirer le moyeu avant de placer votre MacBook dans un sac ou un sac à dos et soyez prudent lorsque vous l’utilisez avec des animaux ou des enfants. Un coup dur sur le concentrateur Kanex pourrait causer de graves dommages, soit au concentrateur, soit aux ports USB-C de votre MacBook.

Global

Nous ne sommes pas exactement nouveaux dans la technologie ici, et des décennies de collecte de technologies nous ont donné une bonne quantité d’équipements plus anciens que nous aimerions continuer à utiliser. Kanex a résolu ce problème facilement, en créant un matériel complètement oubliable qui finit par donner l’impression qu’il y appartenait tout le temps.

Où acheter: Si vous cherchez à obtenir votre propre concentrateur USB-C 7-en-1 Kanex, vous pouvez en obtenir un pour 79,99 $ auprès de B&H Photo.

Évaluation: 4,5 étoiles sur 5.

Avantages

Étend deux ports USB-C en sept ports différents

Se fond dans le MacBook sans souci

Fonctionne exactement comme annoncéLes inconvénients

Peut endommager les ports USB-C en cas de choc excessif

Emplacement potentiellement problématique du port HDMI