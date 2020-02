Le juge devrait rendre mardi l’approbation finale de la fusion entre T-Mobile et Sprint

Après près de deux ans passés à travers les cerceaux réglementaires et mené des batailles antitrust, T-Mobile et Sprint sont sur le point de fusionner en une seule entité baptisée “New T-Mobile” cette semaine alors qu’un juge fédéral devrait ouvrir la voie à long terme -unification anticipée.

Le juge de district américain Victor Marrero devrait rendre une décision en faveur de T-Mobile et Sprint mardi après un procès en décembre impliquant un groupe de procureurs généraux, rapporte le Wall Street Journal.

Arguant au nom du public, 13 AG d’État ont déclaré que la fusion proposée entraînera une concurrence plus faible, des tarifs de téléphonie cellulaire plus élevés et une qualité et une innovation réduites. Les partisans de la fusion affirment que l’adhésion des troisième et quatrième plus grands opérateurs de téléphonie mobile d’Amérique par les abonnés créera une véritable concurrence pour ce qui a longtemps été considéré comme un duopole partagé entre Verizon et AT&T.

Alors que le verdict de mardi devrait être favorable à T-Mobile et Sprint, l’entité issue du regroupement pourrait faire face à des concessions supplémentaires telles que prononcées par le juge Marrero pour apaiser les craintes antitrust.

Les deux sociétés ont officiellement obtenu l’approbation d’une fusion du ministère américain de la Justice en juillet dernier. Les commissaires de la Commission fédérale républicaine des communications ont approuvé la décision en novembre, surmontant la dissidence exprimée par les deux démocrates au conseil de direction.

Pour obtenir l’approbation réglementaire, T-Mobile et Sprint ont convenu d’un certain nombre de concessions, y compris des promesses de scission de Boost Mobile, filiale de Sprint. Dish Network, qui deviendra le quatrième principal fournisseur de services sans fil du pays dans le cadre de l’accord, obtiendra un spectre sans fil, quelque 20 000 sites cellulaires et des centaines de magasins dans le cadre de l’accord.

T-Mobile et Sprint ont annoncé pour la première fois la fusion de 26 milliards de dollars en 2018.