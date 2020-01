Le jury décide qu’Apple doit payer 85 millions de dollars au WiLAN pour violation de brevet

Un jury à San Diego a décidé qu’Apple devait payer 85 millions de dollars de Wi-Fi à Quarterhill Inc. pour les violations de brevets lors d’un nouveau procès dans une affaire à partir de 2018.

L’affaire remonte à 2014, lorsque WiLAN a averti Apple d’avoir enfreint six brevets avec ses produits iPhone et iPad. La propriété intellectuelle incluse dans l’accusation de WiLAN appartenait à la même famille de brevets qu’un brevet distinct en cause dans une affaire en Floride en instance à l’époque, Apple a plaidé dans sa soumission pour une constatation de non-contrefaçon.

Les deux brevets, l’un pour une “méthode et un appareil pour les protocoles de demande / octroi de bande passante dans un système de communication sans fil” et un autre pour “le contrôle adaptatif de l’admission des appels pour une utilisation dans un système de communication sans fil”, visaient l’iPhone d’Apple.

En 2018, Apple avait été condamné à payer au WiLAN plus de 140 millions de dollars pour les infractions. En 2019, le paiement avait été réduit à 10 millions de dollars, après que WiLAN et Apple ne soient pas parvenus à s’entendre sur les dommages dus.

Le tribunal a proposé à WiLAN d’accepter une réduction des dommages-intérêts d’un montant de 10 millions de dollars ou de préparer un nouveau procès, qui ne déterminerait que le montant des dommages-intérêts dus, puisque l’infraction a été confirmée. WiLAN a opté pour un nouvel essai, dans lequel Apple devait 85 millions de dollars de redevances à WiLAN, soit nettement moins que les 145 millions de dollars de l’essai de 2018.

Selon Bloomberg, les licences ont représenté plus de la moitié des ventes de Quarterhill au cours des neuf premiers mois de 2019.

Apple fera probablement appel du verdict. AppleInsider a contacté Apple et la société mère Quarterhill Inc. pour commentaires.