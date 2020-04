Le lecteur basé sur un navigateur Web d’Apple Music est lancé

Après une période bêta de plusieurs mois, Apple a lancé cette semaine un lecteur de streaming Apple Music pour le Web, permettant aux abonnés d’accéder aux bibliothèques de contenu et aux listes de lecture organisées sans application dédiée.

Interface utilisateur du lecteur Web Apple Music.

Le lecteur Web d’Apple Music a fait ses débuts en tant que site Web bêta en septembre, offrant l’assortiment habituel de listes de lecture, de pistes et de collections enregistrées, d’albums, de mixages radio et plus directement à partir d’un navigateur.

Cette semaine, avec le préfixe “beta” supprimé du site music.apple.com, le service a été officiellement lancé en tant que produit destiné au public.

Visiter Apple Music sur le Web présente une expérience similaire à celle de l’application Musique sur Mac, avec les onglets For You, Browse et Radio disposés dans une barre latérale interactive. Une option pour ouvrir l’application Musique apparaît sous forme de lien en bas de la colonne, lisant “Ouvrir dans la musique” sur Safari et “Ouvrir dans iTunes” sur d’autres navigateurs comme Chrome.

Les utilisateurs visitant le site pour la première fois se voient proposer une option pour s’inscrire à l’offre d’essai gratuite d’Apple Music, un processus qui est géré via l’application Music dédiée ou iTunes.

Les abonnés existants peuvent se connecter à l’aide d’un identifiant Apple. Fait intéressant, l’authentification d’un identifiant Apple donne accès aux «lecteurs Apple Music sur ce site et sur d’autres sites», ce qui suggère qu’Apple travaille sur de futures intégrations au-delà de music.apple.com.

Une fois connecté, les abonnés peuvent lire des chansons complètes et les ajouter à leur bibliothèque Apple Music. Les listes de lecture et les collections sont également accessibles via l’interface Web, tout comme les chansons, les albums et les artistes ajoutés à la bibliothèque sur une autre plate-forme.

La lecture de musique fait apparaître une interface utilisateur identique à celle de l’application Musique sur Mac, avec des commandes de lecture, une barre de défilement avec une pochette d’album et un curseur de volume. Lors de la lecture d’une piste, les utilisateurs peuvent l’ajouter à leur bibliothèque, ajouter la piste à Play Next ou Play Later, “Love” ou “Unlove”, et “Suggest less like this”. Les attributs multimédias courants tels que les listes de pistes, la durée de lecture des chansons, les informations de publication et d’autres données sont affichés dans la fenêtre de lecture principale.

Apple continue de développer l’ensemble de fonctionnalités d’Apple Music en concurrence avec le leader du marché Spotify. Au-delà du lecteur Web, la prochaine mise à jour iOS 13.4.5 devrait offrir de nouvelles options et intégrations de partage sur les réseaux sociaux, une première pour le service de streaming.