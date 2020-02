Le logiciel malveillant Mac a dépassé les menaces des PC Windows pour la première fois en 2019, selon un rapport

Selon un rapport de Malwarebytes mardi, le nombre de menaces de logiciels malveillants détectées sur les points de terminaison Mac a dépassé celles ciblant les PC Windows pour la première fois en 2019, les logiciels publicitaires représentant une grande partie de toutes les menaces détectées.

Dans son rapport annuel sur l’état des logiciels malveillants (lien PDF), le fabricant de logiciels antivirus Malwarebytes a suivi une augmentation de plus de 400% des logiciels malveillants Mac détectés sur une base annuelle.

Pour calculer les détections de menaces par point de terminaison, le calcul appliqué pour tenir compte de la croissance du nombre de Mac exécutant le logiciel Malwarebytes, la firme a trouvé 11 menaces par point de terminaison Mac en 2019, contre 4,8 en 2018. En comparaison, les résultats montrent une moyenne de 5.8 menaces détectées par point de terminaison Windows sur la même période.

Le rapport spécule que les Mac deviennent rapidement une cible idéale pour les cybercriminels en raison de l’augmentation de la part de marché, bien que des estimations récentes de l’industrie montrent que la part de marché d’Apple a diminué au cours des deux derniers trimestres.

Peut-être plus probable est une augmentation notable des logiciels marginaux. Malwarebytes note que les protections de sécurité macOS standard d’Apple sont plus axées sur la lutte contre les logiciels malveillants graves que les logiciels publicitaires “borderline” et les programmes potentiellement indésirables (PUP), permettant aux deux dernières familles de se propager à grande vitesse.

“Les Mac diffèrent radicalement de Windows en termes de types de menaces observées”, indique le rapport. “Là où nous avons trouvé plusieurs catégories et familles différentes dans nos principales détections de menaces Windows qui se classent comme des logiciels malveillants traditionnels, en particulier celles destinées aux entreprises, la plupart des menaces Mac, et certainement les plus répandues de 2019, sont des familles de logiciels publicitaires et de programmes potentiellement indésirables ( PUP). ”

En effet, la menace Mac la plus répandue, NewTab, est une famille de logiciels publicitaires particulièrement insidieuse qui a été détectée près de 30 millions de fois en 2019. PCVARK, un PPI qui a pris la troisième place sur les détections multiplateformes, s’est classé deuxième dans la catégorie Mac avec presque autant de nombreuses détections comme NewTab au cours de la même période.

MacKeeper, un programme de nettoyage du système tristement célèbre qui était auparavant n ° 1 sur la liste de Malwarebytes des meilleures détections de Mac, est tombé à la troisième place, tandis que les autres PPI JDI et MacBooster ont pris les quatrième et cinquième, respectivement.

Le principal «malware traditionnel», parfois défini comme une porte dérobée, un cryptominer ou un spyware, était OSX.Generic.Suspicious, un groupe de fichiers qui présentait un comportement malveillant similaire. OSX.Generic.Suspicious et le logiciel anti-arnaque FakeFileOpener ont dépassé les 300000 détections en 2019.

Malgré le nombre croissant de détections de logiciels malveillants, au moins tel que découvert sur la plate-forme de Malwarebytes, Mac reste un environnement sûr tant que les utilisateurs restent conscients des mauvais acteurs. Comme indiqué dans le rapport, tous les incidents de logiciels malveillants sauf un en 2019 ont impliqué des utilisateurs dans le téléchargement et l’ouverture de logiciels incriminés. La seule vulnérabilité qui a touché Mac, selon Malwarebytes, était un zéro jour de Firefox ciblant les sociétés de crypto-monnaie.