Le Mac Pro arrive à la WWDC et Jony Ive s’en va

En juin, Apple a dévoilé le Mac Pro et annoncé iPadOS lors de sa WWDC annuelle, puis a admis que le directeur de la conception, Jony Ive, quittait l’entreprise.

Juin 2019 a présenté la WWDC (à gauche, le départ de Jony Ive (au centre) et la révélation du Mac Pro (à droite)

Plus que tout autre mois en 2019, il est difficile de savoir par où commencer en juin. Nous nous attendions à ce que la WWDC nous réserve quelques surprises, et c’était certainement l’une des conférences de développeurs WorldWide les plus réussies d’Apple. Nous n’avons tout simplement jamais vu que Jony Ive choisirait maintenant de quitter l’étape gauche, poursuivi par un contrat indépendant pour continuer à conseiller Apple.

Entre les surprises de la WWDC et de Jony Ive, cependant, il y a eu un moment lié mais plutôt triste. Ce mois-ci, il a été révélé que le Flint Center de Cupertino allait fermer définitivement.

Nous savons tous ce qui s’est passé dans ce bâtiment. C’est au Flint Center que Steve Jobs a dévoilé le Mac d’origine aux actionnaires. C’était en avance sur le grand public dévoilé une semaine plus tard, mais il était de retour au Flint Center pour le lancement public de l’iMac.

Steve Jobs dévoile l’iMac au Flint Center

C’est au Flint Center que Tim Cook est monté sur scène en 2014 pour annoncer l’Apple Watch. Et pour nous offrir à tous un album U2.

Le Flint Centre va maintenant être transformé en logement étudiant.

WWDC 2019

AppleInsider vous a emmené à Apple Park et dans les coulisses de l’événement

L’événement lui-même n’a pas eu de surprises qui sont entièrement sorties du champ gauche. À peu près tout a été suggéré ou divulgué auparavant, mais le volume de détails de la journée était impressionnant. Il y a eu des révélations qui semblaient bonnes lors de l’événement mais qui sont probablement celles que nous considérons comme étant énormes.

En ce qui concerne les fuites, la toute dernière à se faufiler avant que Tim Cook ne monte sur scène était la nouvelle que nous pourrions obtenir un iPadOS. Nous faisions.

Enfin, cet acre d’espace entre chaque icône sur l’écran de l’iPad est fixe – avec le nouvel iPadOS.

“C’est devenu une expérience vraiment distincte”, a déclaré par la suite Craig Federighi, vice-président senior du génie logiciel chez Apple. “Ce n’est pas une expérience iPhone. Ce n’est pas une expérience Mac. Le nom en est une reconnaissance.”

Ce qu’Apple ne semble pas reconnaître, c’est à quel point les gens sauteraient sur une seule facette de l’iPadOS. Il n’est destiné, jusqu’à présent, qu’à une aide à l’accessibilité, mais vous pouvez maintenant connecter une souris ou un trackpad à votre iPad.

Sidecar et macOS Catalina

Le nouveau macOS Catalina a introduit Sidecar, la possibilité d’utiliser votre iPad comme deuxième écran pour votre Mac, comme vous l’avez fait pendant des années avec des solutions de développeurs tiers.

Nous avions tous la même pensée lorsque Sidecar a été révélé. “Sherlocked,” dis-nous à haute voix. Après l’événement, nous avons discuté avec de nombreux développeurs qui avaient vu leurs applications gagner un nouveau concurrent assez massif dans les fonctionnalités macOS d’Apple.

Un Mac (à gauche) étend son écran sur un iPad (à droite) en utilisant Sidecar dans macOS Catalina

Apple a zoomé sur le dévoilement de macOS Catalina, intégrant fonctionnalité après fonctionnalité, ce qui a parfois brouillé les frontières entre ses différents systèmes d’exploitation.

Cela comprenait la façon dont macOS suivait désormais iOS en ayant des applications distinctes pour la musique, les podcasts et la télévision. C’était vrai, iTunes avait disparu – ce qui a déclenché de nombreux titres incendiaires faisant croire aux gens qu’ils allaient perdre toute la musique qu’ils avaient achetée.

La vérité était là, cependant, avec AppleInsider expliquant ce qui se passait réellement et ce qui arriverait réellement à votre musique.

Alors que certains utilisateurs ne se plaignaient pas de ce qu’ils pensaient, Apple a révélé une mise à jour après la mise à jour. Par exemple, CarPlay a subi sa toute première refonte importante. “Connectez-vous avec Apple” a été applaudi comme le nouvel équivalent de la connexion avec Google ou Facebook, mais beaucoup plus sûr et plus convivial que.

Et puis il y avait l’histoire continue du projet Catalyst. Introduit en 2018 comme un processus pluriannuel, l’épisode de 2019 ne semblait pas si révolutionnaire. Les applications basées sur Catalyst d’Apple – Accueil, Actualités, etc. – étaient à peu près les mêmes que l’an dernier, par exemple.

Néanmoins, Craig Federighi a parlé du projet à la fois pendant la WWDC et après. Il a admis les mauvaises décisions de conception de la part d’Apple quant à la façon dont Catalyst a été reçu initialement, mais maintenant, il est “évident” de l’utiliser pour mettre des applications iPad sur le Mac.

La clé de tout cela, cependant, était une annonce apparemment petite à la WWDC. L’événement d’une semaine est destiné aux développeurs, bien sûr, mais Apple sait que le monde regarde, il a donc tendance à consacrer le discours d’ouverture à dire à ce monde ce qu’il veut qu’ils entendent. C’est pourquoi vous obtenez des versions de produits, pourquoi Apple parle de ses fonctionnalités.

Cette fois, cependant, Apple a consacré une brève note dans le discours à quelque chose dont aucun utilisateur ne sera jamais conscient, et pourtant, chaque développeur à qui nous avons parlé par la suite était le plus excité.

SwiftUI est grand.

SwiftUI permet aux développeurs de créer et de tester des applications dans le langage Swift, en supprimant autant de la charge de développement de routine que possible afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qui rend leur application unique.

“Cela fonctionne,” a déclaré Federighi.

À propos d’iOS 13 et de watchOS 6

Pendant la WWDC, iOS 13 sonnait comme la meilleure chose depuis, eh bien, iOS 12.

Apple a mentionné comment HomePod, qui fait vraiment partie d’iOS en ce moment, gagnerait même plus de musique à écouter – plus de 100 000 stations de radio en direct viendraient.

Là où cela donnerait à nos oreilles quelque chose à écouter, Apple Maps était prêt à aider nos yeux. En plus de détails sur les cartes qui seront déployées aux États-Unis cette année et dans d’autres pays en 2020, il y avait aussi Look Around.

Apple peut appeler cela comme il veut. Nous avons tout de suite su qu’il s’agissait de Google Street View, sauf son nom. Jusqu’à ce que nous le voyions en action, et maintenant nous savons que c’est ce que devrait être la fonctionnalité de Google. Et, selon toute probabilité, ce sera un jour.

Ce n’est que lorsque vous le voyez en direct entre vos mains que vous appréciez vraiment à quel point Look Around est bon dans Apple Maps

Nous avons également su tout de suite, cependant, que c’était un moyen de démolir la durée de vie de votre batterie. Sauf qu’Apple a également introduit l’optimisation intelligente de la batterie dans iOS 13 pour éviter le vieillissement de la batterie.

Il y avait aussi beaucoup de nouveautés dans la version watchOS 6. Outre de plus petites fonctionnalités telles que de nouveaux cadrans de montre, une calculatrice mise à jour, des livres audio et des mémos vocaux, il y avait également l’App Store. Depuis watchOS 6, vous pouvez acheter des applications directement sur l’Apple Watch.

En ce moment, ce n’est pas tout à fait le problème géant que c’était lorsque l’App Store est arrivé sur iOS. Mais, plus Apple simplifie la vente de vos applications aux utilisateurs de Watch, plus il y aura sûrement d’applications.

Il y avait beaucoup plus à dire sur les différents systèmes d’exploitation d’Apple, notamment HomeKit, qui permet de stocker des vidéos de caméras de sécurité.

Tout au long des détails iOS et iPadOS, tels que les nouvelles fonctionnalités d’Apple Pencil, l’accent a été mis sur la façon dont cela aide les utilisateurs professionnels. Mais si vous parlez de pro, vous parlez de la plus grande version de matériel qu’Apple ait faite sur scène toute l’année.

Mac Pro est là, ou presque

Tim Cook et John Ternus, responsable du matériel, nous ont montré en détail le nouveau Mac Pro. Il y avait encore beaucoup de choses que nous ne savions pas avant sa sortie réelle, comme des prix au-delà du coût de base, mais il y avait beaucoup à dire à la WWDC.

Le nouveau Mac Pro 2019 serait livré avec jusqu’à 28 cœurs et pourrait gérer jusqu’à 1,5 To de RAM. Il était également aussi modulaire que Apple l’avait laissé entendre auparavant, et il devait être lancé avec le Pro Display XDR promis.

Tim Cook a l’air de se demander si quelqu’un achètera le nouveau Mac Pro. Elles vont.

Vous pouvez également voir par vous-même. Même si vous n’avez pas le budget de base pour 5 999 $ Mac Pro ou 4 999 $ Pro Display XDR – et 999 $ pour le support – vous pouvez voir à quoi ils ressembleraient sur votre bureau. Visitez le site Apple sur un appareil iOS et vous pouvez utiliser AR pour voir à quoi ils ressemblent en taille réelle et sous n’importe quel angle.

La plupart d’entre nous sont peut-être les plus proches de posséder un Mac Pro, mais Apple ne vise pas exactement les utilisateurs de Mac mini. Apple visait haut, et dès le moment de cette annonce, il y avait suffisamment de détails sur le Mac Pro pour qu’AppleInsider puisse signaler qui l’achèterait.

Et puis il y avait Jony Ive

Fin juin, nous avons appris la fin de l’ère de Jony Ive chez Apple.

Sa date de sortie n’a pas été spécifiée au-delà de la fin de 2019, mais Apple tenait également à créer un flou autour du mot «partir». Ive continuerait à travailler avec Apple sous une forme ou une autre dans sa nouvelle société, LoveFrom.

“Même si je ne serai pas un [Apple] employé, je serai toujours très impliqué – j’espère pour de nombreuses années à venir “, a déclaré Ive dans une interview.” Cela semble être un moment naturel et doux pour effectuer ce changement. “

Jony Ive (à gauche) avec Steve Jobs

“Après près de 30 ans et d’innombrables projets, je suis très fier du travail durable que nous avons accompli pour créer une équipe de conception, un processus et une culture sans pairs. Aujourd’hui, il est plus fort, plus dynamique et plus talentueux qu’à tout moment. dans l’histoire d’Apple “, a poursuivi Ive.

“L’équipe prospérera certainement sous l’excellente direction d’Evans, Alan et Jeff, qui ont été parmi mes plus proches collaborateurs. J’ai la plus grande confiance en mes collègues designers chez Apple, qui restent mes amis les plus proches, et j’ai hâte de travailler avec pour de nombreuses années à venir. “

Cela a peut-être été un «moment naturel et doux» de partir, mais peu en dehors d’Apple l’ont vu venir. Et au moment où le départ d’Ive a été annoncé, il y a eu deux réactions immédiates et évidentes.

Tout d’abord, il y avait l’inévitable e-mail interne de Tim Cook faisant l’éloge d’Ive, puis il y avait la fureur externe sur la façon dont cela signifie qu’Apple est condamné.

Ne pas frapper Ive et son travail étonnant, mais bien sûr Apple n’est pas fini.

Ce qui était peut-être moins prévisible, c’est que dès que le départ d’Ive a été révélé, nous avons commencé à obtenir plus de détails sur son travail chez Apple, y compris des extraits précédemment secrets.

Nous avons donc finalement appris que oui, Apple avait en fait fabriqué un téléviseur. Pas le décodeur Apple TV, ni le service Apple TV + – qui a bien sûr obtenu une mention ou trois à la WWDC – mais un véritable téléviseur.

Nous ne le verrons jamais en vente. Quelles que soient les raisons qui ont empêché Apple de le publier auparavant, la nouvelle entreprise d’Ive se concentre plutôt sur la santé et la technologie portable.

Cela semble correspondre à la direction qu’Apple prend ces jours -et il est peut-être temps que la société s’éloigne des versions matérielles compte tenu de tous les problèmes qu’elle a rencontrés ce mois-ci.

Tarifs et Chine

L’épisode de juin dans l’histoire de haut en bas d’Apple en Chine a eu une bonne partie où nous avons appris que le nombre d’utilisateurs dans le pays augmentait. Selon Morgan Stanley, la Chine a connu son cinquième mois consécutif de croissance des utilisateurs d’une année à l’autre.

Ensuite, Tim Cook a déclaré à CBS qu’Apple n’avait pas encore été affecté par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Cependant, il a également précisé que les différends et, en particulier, les tarifs douaniers frapperaient l’Amérique.

“La vérité est que l’iPhone est fabriqué partout. Il est fabriqué partout”, a-t-il déclaré. “Et donc – un tarif sur l’iPhone nuirait à tous ces pays, mais celui qui serait le plus touché est celui-ci.”

Tim Cook a visité la Maison Blanche pour faire pression sur les tarifs.

Cook a par conséquent rencontré le président Trump pour discuter des problèmes. Il a alors peu révélé la réunion, mais une semaine plus tard, Apple a officiellement demandé aux États-Unis de ne pas imposer de droits de douane sur ses produits importés.

“Les produits Apple sont utilisés par des familles, des étudiants, des entreprises, des agences gouvernementales, des écoles et des hôpitaux américains”, indique la lettre d’Apple à l’administration, “pour communiquer, enseigner, améliorer les résultats en matière de santé, améliorer la créativité et l’esprit d’entreprise”.

“Les producteurs chinois avec lesquels nous rivalisons sur les marchés mondiaux n’ont pas une présence significative sur le marché américain, et ne seraient donc pas affectés par les tarifs américains. Nos autres concurrents non américains majeurs ne le seraient pas non plus”, a poursuivi. “Un tarif américain inclinerait donc les règles du jeu en faveur de nos concurrents mondiaux.”

