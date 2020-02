Le Mac Pro d’Apple (3,5 GHz, 32 Go, 256 Go, 580 X) tombe à 5399 $, économisez sur les taxes avec Payboo

Exclusif

Par Christine McKee

Mardi 18 février 2020, 09h04 PT (12h04 HE)

Le Mac Pro d’Apple (fin 2019) a chuté au prix le plus bas jamais enregistré chez B&H Photo, avec le modèle à 8 cœurs maintenant 600 $ de réduction exclusivement pour les lecteurs IA. De plus, profitez de la livraison gratuite et même d’un remboursement de la taxe de vente dans certains États avec la carte Payboo.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l’année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Offres Mac Pro

En plus de la baisse de prix sur le Mac Pro 8 cœurs standard, ce qui porte le prix jusqu’à 5399 $ (un record), B&H réduit également un certain nombre d’autres configurations avec plus de cœurs, plus de stockage, plus de RAM ou les deux.

Les remises atteignent jusqu’à 1000 $ de réduction avec la livraison gratuite sur chaque Mac Pro dans les États-Unis contigus

Vous préférez étaler les paiements dans le temps? La carte de financement de B&H n’offre aucun financement d’intérêt lorsqu’elle est payée en totalité dans les 12 mois sur ces Mac Pros. Ou si vous êtes prêt à payer le solde en totalité immédiatement, consultez les économies de taxe de vente de la carte Payboo de B&H sur les commandes expédiées aux codes postaux éligibles. Avec un taux de taxe de vente moyen de 8%, de nombreux acheteurs peuvent économiser 431 $ supplémentaires sur le modèle d’entrée seul, ou 900 $ sur ce modèle haut de gamme à 16 cœurs.

Pour encore plus d’offres sur les produits Apple, y compris des spécifications Mac Pro supplémentaires et des réductions MacBook Pro exclusives, assurez-vous de consulter l’IA Guide des prix pour Mac.

Offres Mac Pro 2019 exclusives

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 256 Go, AMD Radeon Pro 580X): 5399 $ * (600 $ de rabais)

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 5799 $ * (600 $ de rabais)

Mac Pro 12 cœurs (3,3 GHz, 96 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 7599 $ * (800 $ de rabais)

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 96 Go, 2 To, AMD Radeon Pro Vega II): 11199 $ * (1000 $ de rabais)

* Instructions d’activation spéciales

Pour activer les prix réduits, vous devez acheter via les liens de prix spéciaux ci-dessus ou dans notre Mac Pro 8 cœurs, Mac Pro 12 cœurs et Mac Pro 16 cœurs Guides des prix à partir d’un ordinateur portable, d’un ordinateur de bureau ou d’un iPad. Nous nous excusons, mais l’offre ne peut pas être utilisée dans les applications mobiles pour le moment. Besoin d’aide? Envoyez-nous une note à [email protected] et nous ferons de notre mieux pour vous aider.

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrira non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des offres sur AppleCare, les logiciels et plus encore. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com.