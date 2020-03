Le MacBook Air 2019 d’Apple tombe à 849 $

Exclusif

Par Christine McKee

Lundi 23 mars 2020, 20 h 47 PT (23 h 47 HE)

Cette semaine, B&H Photo offre 250 $ de réduction sur le MacBook Air de dernière génération d’Apple, offrant aux lecteurs AppleInsider le prix le plus bas disponible sur le modèle standard dans votre choix de finition.

MacBook Air (2019) tombe à 849 $

Les écoles optant pour des cours en ligne et les parents travaillant à domicile, le besoin d’un ordinateur portable économique dans l’écosystème Apple devient de plus en plus nécessaire pour de nombreuses familles pendant la pandémie de coronavirus. B&H vient à la rescousse avec une remise exclusive cette semaine sur le dernier MacBook Air d’Apple, offrant la MacBook Air 2019 le plus bas du marché uniquement pour les lecteurs AppleInsider.

Les offres offrent des réductions de prix de 250 $ sur le modèle standard 1,6 GHz, 8 Go, 128 Go dans votre choix de finition, avec une livraison gratuite dans les incitations de financement américaines contiguës sont également disponibles, comme un remboursement instantané de la taxe de vente sur les commandes expédiées aux codes postaux éligibles avec la carte Payboo, ou aucun financement d’intérêts en cas de paiement intégral dans les 12 mois avec la carte de financement B&H.

Pour activer le prix spécial de 849 $, vous devez acheter via les liens de prix spéciaux ci-dessous depuis un ordinateur portable, un ordinateur de bureau ou un iPad. Des instructions complètes se trouvent à la fin de cette page.

Vous recherchez un autre ensemble de spécifications? Encore plus d’offres MacBook Air peuvent être trouvées dans notre Guide des prix du MacBook Air 2019.

Remises MacBook Air 2019

Également disponible: MacBook Pro 16 “chargé pour 3 499 $

* Instructions d’activation spéciales

Pour activer les prix réduits, vous devez acheter via les liens de prix spéciaux ci-dessus. Nous nous excusons, mais les offres ne peuvent pas être utilisées dans les applications mobiles pour le moment. Besoin d’aide? Envoyez-nous une note à [email protected] et nous ferons de notre mieux pour vous aider.

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrira non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, Office 365 et plus. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com