Le MacBook Air 2020 a Magic Keyboard, une nouvelle option quad-core

Apple a mis à jour le MacBook Air avec le nouveau clavier, jusqu’à un processeur i7 quadricœur, et un prix de départ inférieur.

Apple dit que le nouveau MacBook Air offre des performances CPU jusqu’à deux fois plus rapides et des performances graphiques jusqu’à 80% plus rapides. À 999 $, il est livré avec 256 Go de stockage, et un modèle haut de gamme dispose pour la première fois d’une option quadricœur.

Pour obtenir cette vitesse, le nouveau modèle comprend les derniers processeurs Intel Core de 10e génération avec un Core i7 quadricœur jusqu’à 1,2 GHz avec des vitesses Turbo Boost jusqu’à 3,8 GHz. De plus, les nouveaux modèles ont Intel Iris Plus Graphics, offrant de meilleures performances que le modèle précédent.

Le rafraîchissement du MacBook Air pour la troisième fois en un an comprend le nouveau Magic Keyboard, introduit pour la première fois sur le MacBook Pro 16 pouces. Un mécanisme de ciseaux redessiné offre 1 mm de course de clé et la nouvelle disposition en T inversé pour les touches fléchées.

Les autres fonctionnalités incluent la prise en charge d’un écran 6K sur l’un des deux ports Thunderbolt 3 de la machine, une matrice de trois microphones pour une capture vocale plus claire pour les appels FaceTime.

En conjonction avec la version MacBook Air, Apple promet également des mises à jour de la suite iWork, y compris le partage de dossiers iCloud, et plus encore.

Le modèle MacBook Air à 999 $ est livré avec un processeur i3 de 1,1 GHz avec des vitesses turbo allant jusqu’à 3,2 GHz et 256 Go de stockage flash. Un modèle à 1299 $ est livré avec un processeur i5 quadricœur avec des vitesses turbo jusqu’à 3,5 GHz. et 512 Go de stockage flash.

Le modèle i7 avec 512 Go de stockage flash coûte 1449 $. Apple indique que toutes les configurations arriveront entre le 23 mars et le 25 mars.