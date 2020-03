Le MacBook Air 2020 d’Apple et le nouvel iPad Pro bénéficient d’une remise immédiate de 105 $

Les offres de précommande ont déjà frappé les tout nouveaux iPad Pro 2020 et MacBook Air 2020 d’Apple, avec des économies allant jusqu’à 104 $ sur les appareils nouvellement annoncés. Des remises AppleCare et des offres d’accessoires sont également disponibles pour protéger et améliorer les derniers produits Apple.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l'année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d'affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n'influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d'affiliation.

Remises iPad Pro 2020

Le tout nouvel iPad Pro 2020 d’Apple est disponible pour pré-commande sur Expercom dès maintenant, et le partenaire Apple Premier offre des économies en espèces lorsque vous verrouillez le prix aujourd’hui. Profitez de 50 $ à 85 $ sur les modèles iPad Pro 11 pouces 2020 et iPad Pro 12,9 pouces 2020, avec des liens vers les configurations individuelles ci-dessous.

AppleCare + pour ces tablettes iPad Pro est également 20 $ de rabais (109 $ au lieu de 129 $), et le Smart Keyboard Folio est réduit à 169 $ et plus.

Selon Expercom, les unités iPad Pro devraient être expédiées dans 2-3 semaines (au moment de la presse).

IPad Pro 11 pouces 2020

IPad Pro 12,9 pouces 2020

IPad Pro 12,9 pouces 2020 (128 Go, Wi-Fi): 939 $ * (60 $ de rabais)

IPad Pro 12,9 pouces 2020 (256 Go, Wi-Fi): 1034 $ * (65 $ de rabais)

IPad 12,9 po 2020 Pro (256 Go, Wi-Fi + cellulaire): 1179 $ * (70 $ de rabais)

IPad Pro 12,9 pouces 2020 (1 To, Wi-Fi + Cellular): 1564 $ * (85 $ de rabais) – Spécifiez manuellement les options pour voir le prix spécial

* Prix avec livraison de 0,01 $ en utilisant le code de coupon appleinsider. De plus, économisez 20 $ sur AppleCare.

Offres MacBook Air 2020

Le nouveau MacBook Air 2020 d’Apple est déjà en vente

Les économies de trésorerie s’étendent également au nouveau MacBook Air 2020 d’Apple. Ces ordinateurs portables avec votre choix de processeur dual-core ou quad-core sont jusqu’à 104 $ de rabais instantanément avec penny shipping avec code promo appleinsider. AppleCare pour le nouveau MacBook Air est également réduit de 40 $, ce qui ramène le coût à 209 $ par rapport au prix de 249 $ d’Apple. Il vous suffit de cocher la case AppleCare + pour MacBook Air avant d’ajouter le système à votre panier pour suivre le plan de protection étendu.

Offres MacBook Air 2020 (double cœur)

Économies sur le MacBook Air 2020 (quadricœur)

2020 MacBook Air 4C (1,1 GHz, 8 Go, 512 Go): 1235,96 $ * (64 $ de rabais)

MacBook Air 2020 4C (1,1 GHz, 8 Go, 512 Go) avec AppleCare: 1444 $ * (104 $ de rabais) – Cochez manuellement la case AppleCare sur la page du produit

2020 MacBook Air 4C (1,1 GHz, 16 Go, 512 Go): 1427,96 $ * (72 $ de rabais) – Sélectionnez manuellement les spécifications sur la page du produit

* Prix avec livraison de 0,01 $ en utilisant le code de coupon appleinsider. De plus, économisez 40 $ sur AppleCare.

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrira non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises de bonus sur AppleCare, Office 365 et plus encore. Ces offres sont les suivantes:

