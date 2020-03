Le MacBook Air 2020 en vaut la peine pour un nouveau clavier, un prix inférieur

Nous avons mis la main sur le MacBook Air 2020 mis à jour et avons passé un peu de temps à tester ses meilleures nouvelles fonctionnalités. Examinons de plus près ce qui sépare cette nouvelle machine et son impact réel sur les utilisateurs.

Le MacBook Air 2020 mis à jour ressemble beaucoup à la génération précédente

Prix ​​de départ

La nouvelle étiquette de prix 100 $ moins cher est probablement la plus vendue. Apple a réduit le prix de 1099 $ pour le modèle d’entrée de gamme à seulement 999 $. C’est un gros problème pour quiconque souhaite se lancer dans la possession d’un nouveau Mac sans avoir à se ruiner.

De plus, le rabais pour l’éducation fait baisser le prix d’une centaine à 899 $. Entre ce nouveau prix et les fréquentes remises qui surviennent, le MacBook Air d’Apple est désormais plus accessible que jamais.

Clavier magique

Après ce prix plus bas, la prochaine fonctionnalité qui convaincra les utilisateurs est le clavier mis à jour. Apple est passé de son mécanisme papillon au mécanisme de ciseaux éprouvé. Ce clavier est le même Magic Keyboard que celui lancé avec le MacBook Pro 16 pouces.

Le nouveau Magic Keyboard est emprunté au MacBook Pro 16 pouces

Nous ne pouvons pas faire beaucoup de différence entre le MacBook Pro 16 pouces et la frappe sur le nouveau MacBook Air. Il y a un mouvement important dans les touches et elles ont une bonne sensation de “clic” lorsqu’elles sont déprimées.

Ils sont un peu plus forts que la génération précédente, mais à moins que vous ne soyez conscient de vous-même et dans un espace surpeuplé – mais calme -, cela n’aura pas beaucoup d’importance.

Sans oublier que ce clavier sera bien plus fiable que la génération précédente. De nombreux utilisateurs découragent l’achat du MacBook Air de dernière génération en raison du clavier devraient maintenant être heureux de mettre à niveau.

Sortie d’affichage 6K

Grâce aux nouveaux graphiques intégrés Intel Iris Plus, le MacBook Air est désormais capable d’alimenter un écran 6K externe. Cela inclut le magnifique XDR Pro Display 6DR d’Apple.

Le 6K Pro Display XDR d’Apple fonctionnera avec le MacBook Air

Aussi fou que cela puisse paraître, configurer votre MacBook Air à mille dollars avec un moniteur vaut cinq fois plus, c’est exactement ce que vous pouvez faire. Certes, la plupart des gens ne seront pas enthousiastes à l’idée de le faire, mais toute amélioration des graphismes et des performances sera la bienvenue.

Processeurs quadricœurs

La machine d’entrée de gamme est désormais équipée d’un processeur Intel i3 bicœur de 10e génération à 1,1 GHz. Cela a changé par rapport au processeur Intel i5 à 1,6 GHz de 9e génération. Comme il s’agit de la nouvelle conception de la 10e génération, il n’y aura pas de différence énorme entre le i5 double cœur et le nouveau i3 double cœur.

En plus du nouveau chipset de départ, Apple propose désormais deux options quadricœurs. Les utilisateurs peuvent opter pour un i5 quad-core 1,1 GHz ou un i7 quad-core 1,2 GHz. Nous n’avons pas encore notre i7, mais les premiers repères montrent des gains massifs pour la machine la plus portable d’Apple.

Espace de rangement

Enfin, la dernière fonctionnalité majeure que nous avons été ravis de voir était la mise à niveau par Apple du stockage de base sur le nouveau modèle. Au lieu de 128 Go de stockage SSD, les utilisateurs obtiendront 256 Go par défaut.

C’est énorme. Hors de la boîte, environ 25 Go sont déjà consommés par les applications par défaut ainsi que par le système d’exploitation. Une fois que vous avez ajouté Pages, Keynote, Numbers, votre photothèque iCloud, les 128 Go du modèle précédent sont rapidement consommés.

Apple aurait dû mettre à niveau le stockage de base il y a des années, mais il vaut mieux tard que jamais. C’est également une étape que nous avons vue prendre par Apple avec le nouvel iPad Pro passant de 64 Go à 128 Go sur les modèles d’entrée de gamme.

Les options de stockage pour le nouveau MacBook Air commencent à 256 Go et vont jusqu’à 2 To

En plus du nouveau stockage de base, Apple a également inclus une nouvelle option haut de gamme. Les utilisateurs qui dépendent de beaucoup de stockage peuvent opter pour 2 To de stockage SSD interne.

Pour 800 $, les utilisateurs pouvaient éviter le stockage externe et tout garder en interne. Un SSD externe de 2 To coûtera probablement au moins 300 $ et vous obligera à parcourir l’appareil seul, à le brancher à chaque fois qu’il doit être utilisé et à gérer des vitesses de transfert plus lentes que lorsqu’il est interne. Personne n’aime gérer le stockage, il est donc clair que de nombreux utilisateurs choisiront de mettre à niveau le stockage de la machine hors de la porte.

