Le MacBook Air 2020 est à nouveau l’ordinateur pour nous tous

Après des mises à jour incrémentielles en 2018 et 2019, le MacBook Air est revenu en force en 2020 avec des internes améliorés, un nouveau clavier et une baisse de prix pour démarrer.

Prendre un café tout en travaillant sur le MacBook Air 2020

Apple a mis à jour le MacBook Air pour la dernière fois en 2019, ce qui a apporté un clavier légèrement mis à jour, un écran True Tone et une baisse de prix. Il s’agissait de mises à niveau bien intentionnées, mais rien de si substantiel. Il restait notre Mac le plus recommandé, mais les gens étaient déçus et recherchaient plus.

Pour 2020, Apple n’a pas repensé la machine comme elle l’a fait en 2018, mais elle a livré là où elle importait.

Les graphiques ont été mis à niveau vers le nouvel Intel Iris Plus de l’Intel UHD 617. Cela offre de meilleures performances graphiques et permet la prise en charge des écrans externes 6K. La prise en charge comprend des écrans 6K comme Thunderbolt 3 Pro Display XDR d’Apple, même si le choix d’un écran de 5000 $ à utiliser avec une machine à 1000 $ est peu probable aujourd’hui.

Ce soutien est moindre pour aujourd’hui et plus pour demain. La prise en charge des écrans 6K est un degré de pérennité qui devrait garantir que cette machine et ses descendants restent pertinents et utiles pour les années à venir.

Dans l’ensemble, les processeurs ont été mis à niveau vers les nouvelles puces Intel de 10e génération qui ont amélioré les performances, mais nous allons approfondir cela un peu plus loin dans ce texte.

Le stockage de base au niveau d’entrée a doublé, passant de 128 Go à 256 Go et le stockage configurable maximal au niveau haut de gamme a également été doublé à 2 To. Ceci est important étant donné que le MacBook Air n’a toujours pas de stockage pouvant être mis à niveau par l’utilisateur.

La prise casque reste pour une autre itération

Apple a également échangé le clavier, s’éloignant du commutateur à clé papillon scandalisé par le mécanisme de commutateur à ciseaux éprouvé.

Pour couronner le tout, le prix a également baissé de 100 $.

Cela signifie qu’avant même de commencer à augmenter les performances, ceux qui achètent un nouveau MacBook Air obtiennent une machine plus fiable, de plus grande capacité et plus graphique pour moins d’argent.

Repères et performances du MacBook Air 2020

Pour cette revue, nous avons acheté le modèle i3 dual-core 1.1Ghz d’entrée de gamme avec 256 Go de stockage interne et 8 Go de RAM.

Le MacBook Air 2019 d’Apple est livré avec la seule option d’un processeur Intel Core i5-8210Y à double cœur 1,6 GHz. L’itération 2020 a un i3-1000NG4 bicœur de 10e génération à cadence inférieure de 10e génération. Les deux sont des processeurs à deux cœurs et à quatre threads.

Benchmarks Geekbench 5.1 pour le MacBook Air 2020

Si vous optez pour le modèle de base MacBook Air, les scores Geekbench 5.1 étaient en moyenne de 1074 et 2412 dans les tests mono et multi-cœurs respectivement. Cela est notablement supérieur aux résultats 740 et 1663 que nous avons obtenus sur la génération précédente. Selon le flux de travail, le quadricœur i5 à 1,1 GHz et le quadricœur i7 à 1,2 GHz peuvent pousser les performances encore plus loin.

Au cours du test de calcul graphique dans Geekbench 5.1, le nouveau modèle a obtenu un 5853, bien au-dessus du 711 de notre Air 2019. Cela n’est pas surprenant, compte tenu de l’écart de performances entre l’Intel UHD Graphics 617 de la génération précédente et les graphiques Iris Plus beaucoup plus performants de la nouvelle puce. La nouvelle machine prend en charge les écrans 6K – il vaut mieux être plus puissant qu’auparavant.

Pour voir comment cela affecte les tâches du monde réel, nous avons exporté une vidéo 4K de six minutes à partir d’iMovie dans les paramètres par défaut. La machine de la génération précédente a pris un peu plus de dix minutes et neuf secondes tandis que la nouvelle machine, plus puissante, l’a gérée en seulement six minutes et deux secondes.

Nous avons amélioré la qualité au mieux, et lors de ce test, le MacBook Pro 2020 a pris 13h39 pour terminer tandis que le 2019 a systématiquement échoué au test à neuf minutes.

Résultats du test de vitesse du disque Blackmagic pour le MacBook Air 2020

Alors que les processeurs et les graphiques ont été boostés, on ne peut pas en dire autant du SSD. Le MacBook Air (2019) a reçu un SSD légèrement plus lent que le modèle 2018 et cette nouvelle machine 2020 s’en tient à lui. Le 2020 a atteint une vitesse d’écriture d’environ 1029 Mo / s et des vitesses de lecture d’environ 1270 Mo / s.

Le nouveau clavier à ciseaux d’Apple est sur le MacBook Air 2020

Les claviers sont très subjectifs, donc, un peu de contexte est important. Nous ne sommes pas des fans géants de taper sur du verre, comme l’iPad. Nous n’avons pas eu de problème majeur à taper sur le clavier papillon d’Apple qui a été introduit avec le MacBook Pro 2016 – mais ce n’était pas l’un de nos favoris.

À strictement parler de cette expérience de frappe, la conception du clavier du MacBook Pro 2016 et les itérations sont polarisantes. Là où le design de 2012 à 2015 avait l’expression entière du clavier comme et de la haine, le 2016 à 2019 pesait plus lourdement à l’extérieur les parties très positives et très négatives d’un graphique d’opinion donné, avec très, très peu de gens dans le “c’est génial” “zone.

Le clavier magique mis à jour sur le MacBook Air 2020

Le MacBook Air 2019 avait la dernière génération de clavier papillon d’Apple. Il avait en fait la même sensation de frappe que le clavier MacBook 2015 et MacBook Pro 2016, bien qu’un peu plus silencieux avec une nouvelle membrane.

En ce qui concerne la fiabilité, les changements de fiabilité d’Apple ont fonctionné. Nos données de service rassemblées ont montré que les taux de défaillance de la première année sur le clavier papillon de troisième génération sont à peu près identiques au modèle de 2012 à 2015. Il reste à voir dans quelle mesure cela résiste au fil du temps.

L’actionnement clé du nouveau MacBook Air est le même que celui du MacBook Pro 16 pouces. Il est ponctué d’un clic doux, le plus similaire au bruit de la mi-2019 par rapport à tout autre, bien qu’un peu plus silencieux. Là où le bruit du design de 2015 provenait davantage de la touche enfoncée sur l’interrupteur, si vous appuyez lentement, vous pouvez sentir où se trouve le clic sur le nouvel ordinateur, avant de toucher le fond de la chambre. Le clackety-clack du clavier MacBook Pro 2016 d’origine est toujours parti, et vous ne confondrez jamais ce clavier avec un modèle mécanique de bureau.

Taper sur le nouveau clavier du MacBook Air

Lors de nos tests, nous avions une ligne de base de 36 dBa de bruit ambiant mesurée avec un audiomètre Kanomax modèle 4431, avec l’équipement de test à la hauteur et à la distance de la tête. Taper sur le MacBook Pro 2016 sans autre charge CPU a porté cela à environ 43 dBa. Le plus élevé que nous ayons pu gérer sur le MacBook Air MacBook Pro 16 pouces avec un accès de colère particulièrement en colère a été de 40 dBa.

Donc, tout compte fait, le nouveau clavier, le même clavier magique que celui du MacBook Pro 16 pouces, semble solide à taper. Il y a un peu plus de débattement des touches, environ 1 mm, et il est plus silencieux – le tout amélioré par rapport au 2019.

Devriez-vous acheter le nouveau MacBook Air 2020?

Le MacBook Air 2019 était excellent, mais beaucoup ont résisté à l’absence d’une véritable mise à niveau du processeur et à cause du drame du clavier, garanti ou non.

Le MacBook Air 2020 mis à jour

Nous ne voyons pas ces problèmes avec le 2020. Le prix a baissé de 100 $ à l’entrée de gamme, ce qui en fait une meilleure proposition de valeur, a une augmentation significative des vitesses de traitement, a amélioré les graphismes, remplacé le clavier, doublé le stockage de base et offre une nouvelle option de stockage max.

À cause de tout cela, ce MacBook Air mis à jour est devenu la référence pour presque tout le monde. Il a juste assez de puissance, juste à la bonne taille, avec juste assez de stockage, au juste prix pour s’adapter à la facture.

À moins que vous ne soyez celui qui a spécifiquement besoin de la puissance graphique et de traitement d’un MacBook Pro, ou que vous souhaitiez devenir plus minimaliste et choisir un iPad Pro, le MacBook Air (2020) est absolument la machine à prendre.

La mise à niveau la plus évidente est davantage de stockage embarqué. Une seconde proche est de distribuer de l’argent pour le modèle i5, afin d’améliorer les performances pour un coût minimal.

Avantages

Même design élégant

Clavier magique amélioré

Processeurs considérablement plus rapides à tous les niveaux

Nouveau prix de départ inférieur

Augmentation du stockage sur le modèle bas de gamme

Les inconvénients

Pas de Wi-Fi 6

Toujours pas de stockage ou de RAM extensible, mais ceux-ci ne reviendront probablement pas

Évaluation: 4.5 sur 5

