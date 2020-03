Le MacBook Air 2020 est plus réparable que son prédécesseur, révèle un démontage

Le nouveau MacBook Air 2020 d’Apple possède des pièces plus robustes et un degré de réparabilité plus élevé que son prédécesseur, selon un nouveau démontage de l’ordinateur portable.

Outre un nouveau clavier, le MacBook Air 2020 présente quelques petites modifications de conception qui le rendent plus facile à entretenir.

Le MacBook Air a été repensé pour la dernière fois en 2018, une refonte qui comprenait de nombreuses fonctionnalités de la gamme MacBook Pro d’Apple – comme le clavier papillon sujet aux problèmes. Dans le MacBook Air 2020, il semble qu’Apple revienne sur au moins certaines de ces fonctionnalités.

L’un des changements les plus importants est le retour à un clavier à ciseaux, qu’Apple surnomme le clavier magique. Le démontage du site de réparation iFixit note que le Magic Keyboard est là, et bien que beaucoup plus fiable, n’a pas nécessité une refonte majeure des composants internes du MacBook. Par exemple, le nouveau MacBook Air est environ 0,5 mm plus épais que son prédécesseur à cause du Magic Keyboard et seulement légèrement plus lourd.

Mais le Magic Keyboard, bien que sans doute le changement le plus important du MacBook Air 2020, n’est pas la seule différence ici. iFixit note que l’intérieur de l’appareil semble assez similaire, mais ajoute qu’il y a quelques nouveaux détails.

D’une part, il y a un dissipateur thermique plus grand sur le processeur du MacBook Air, qu’Apple n’a pas mentionné dans son communiqué de presse, mais pourrait offrir des performances thermiques améliorées.

Plus particulièrement, une nouvelle configuration de câble entre la carte logique et le trackpad, qui permet un retrait beaucoup plus facile du trackpad et de la batterie. Les techniciens de réparation peuvent désormais retirer la batterie sans déplacer la carte mère. iFixit souligne que le changement est apparemment “vise carrément à améliorer la facilité de maintenance dans la conception existante.”

En plus de l’adhésif anti-étirement vu dans les anciens modèles de MacBook Air, les haut-parleurs disposent également de nouvelles vis qui les maintiennent en place, ce qui devrait faciliter le démontage.

À la suite de ces changements, iFixit a donné au MacBook Air 2020 un score de réparabilité de 4 sur 10, un point supérieur au modèle précédent et le même que le MacBook Air 2015.