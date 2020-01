Le MacBook Air d’Apple tombe à 729 $ aujourd’hui seulement

Aujourd’hui, Woot, propriété d’Amazon, réduit de 470 $ à 570 $ les ordinateurs portables MacBook Air 13 pouces 2018, avec des prix aussi bas que 729,99 $. Ou économisez 200 $ sur les modèles 2019 avec des économies spéciales dans le panier chez Amazon lui-même.

Offres flash Apple

Les ordinateurs portables MacBook Air 13 pouces chez Woot sont remis à neuf par Apple, mais ne sont pas livrés avec une garantie Apple. Au lieu de cela, les modèles 2018 sont soutenus par une garantie Woot d’un an, tous les systèmes étant emballés dans une boîte blanche générique, permettant des économies agressives de 470 $ à 540 $ sur le PDSF d’origine. Par rapport aux prix actuels des modèles 2019 à l’état neuf, les prix de Woot sur les systèmes remis à neuf sont de 170 $ à 270 $ moins chers.

Les membres d’Amazon Prime peuvent également bénéficier d’une livraison standard gratuite sur les ordinateurs portables lors de la vente flash d’un jour. Ces accords expireront à 22 heures. Pacifique aujourd’hui (24 janvier), mais l’approvisionnement pourrait s’épuiser à tout moment.

Économies sur le MacBook Air 2018

Offres MacBook Air 2019 (nouvelle condition)

