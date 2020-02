Le MacBook Pro 13 pouces 2020 évalue le processeur Intel Ice Lake de 10 nm

Des données de référence censément divulguées publiées en ligne la semaine dernière suggèrent qu’Apple prévoit d’intégrer les processeurs Intel de 10e génération, baptisés “Ice Lake”, dans des variantes d’une gamme MacBook Pro 13 pouces actualisée.

La fuite en série “_rogame” samedi a posté sur Twitter des captures d’écran d’un benchmark 3DMark Time Spy qui semble révéler les détails de fonctionnement d’un modèle inédit “2020 13” MacBook Pro “, rapporte wccftech.

Il est à noter que le supposé ordinateur portable Apple fonctionne avec un processeur quadricœur Intel Core i7-1068G7 cadencé à 2,3 GHz avec Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz. La puce de 10 nm pourrait être un package personnalisé pour Apple, car son SKU n’est pas actuellement répertorié sur Intel ARK. Alternativement, Intel pourrait officiellement ajouter le processeur à ses offres grand public après les débuts du MacBook Pro plus tard cette année.

Selon les tests, le silicium de nouvelle génération d’Intel offre des améliorations modestes par rapport au MacBook Pro 13 pouces de l’année dernière exécutant la i5-8279U de 8e génération d’Intel, une puce quadricœur cadencée à 2,4 GHz avec une fréquence Turbo maximale de 4,1 GHz. Au-delà du partage d’un TDP de 28 W et d’une fréquence de base similaire, les deux puces devraient différer en termes de performances, en grande partie en raison des améliorations de conception entre les générations.

L’évaluation 3DMark montre que l’i7 devance l’i5 de 12% dans les tests CPU et jusqu’à 29,2% plus puissant dans les tests graphiques. On suppose que le MacBook Pro 13 pouces continuera de s’appuyer sur les graphiques intégrés d’Intel, bien qu’il ne soit pas clair si le supposé chipset de nouvelle génération intègre la technologie Intel Iris Plus ou Intel UHD. Pour référence, le MacBook Pro 13 pouces 2019 de spécification supérieure inclus dans le benchmark de _rogame s’appuie sur un GPU Iris Plus 655, une étape au-dessus de l’Iris Plus 645 qui a fait ses débuts avec le MacBook Pro 13 pouces d’entrée de gamme l’année dernière.

Selon les rumeurs, Apple lancerait un MacBook Pro 13 pouces mis à jour plus tard cette année avec le commutateur à ciseaux “Magic Keyboard”, 32 Go de RAM adressable et des modifications de conception mineures.