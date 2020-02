Le MacBook Pro 15 pouces 6 cœurs d’Apple tombe à 1749 $, le prix le plus bas jamais enregistré

B&H a réduit le prix du MacBook Pro 15 pouces mi-2018 d’Apple à seulement 1749 $, une remise de 650 $ et le prix le plus bas jamais enregistré. Mais l’offre est limitée et cet accord peut se vendre à tout moment.

Meilleure offre MacBook Pro

MacBook Pro 6C 15 pouces 2018 (2,2 GHz, 16 Go, 256 Go, 555X) Gris: 1749 $ (650 $ de rabais)

B & H’s baisse de prix le week-end à la clôture, le MacBook Pro 15 pouces est limité au stock disponible et peut se vendre ou le prix peut changer à tout moment.

Équipée d’un processeur six cœurs Intel Core i7 à 2,2 GHz, cette configuration en gris sidéral (modèle MR932LL / A) dispose également de 16 Go de mémoire, d’un SSD de 256 Go et d’une carte graphique AMD Radeon Pro 555X avec 4 Go de GDDR5.

200 $ de moins que le MacBook Pro 15 pouces 2019 et 350 $ moins cher que le dernier MacBook Pro 16 pouces d’Apple, cette offre est idéale pour les étudiants qui ont besoin d’une machine puissante qui ne cassera pas la banque, ainsi que pour ceux qui recherchent simplement une remise agressive sur un MacBook Pro.

Ceux qui souhaitent étendre leurs économies peuvent également économiser sur la taxe de vente avec la carte Payboo de B&H lorsqu’ils expédient vers des États éligibles. Conçue pour ceux qui sont prêts à payer le solde en entier, la carte Payboo peut remettre en moyenne 140 $ dans votre portefeuille en plus du rabais instantané de 650 $.

Vous préférez étaler les paiements dans le temps? La carte de financement B&H n’offre aucun financement d’intérêts lorsqu’elle est payée en totalité dans les 12 mois sur ce Mac (sur approbation de crédit). Remarque: l’offre de financement sans intérêt ne peut pas être cumulée avec les économies de taxe de vente Payboo.

Vous n’aurez pas non plus à attendre longtemps pour que votre nouveau MacBook Pro arrive, car B&H propose une livraison gratuite de 2 jours sur les commandes expédiées dans les États-Unis contigus.

Aubaines sur MacBook Pro 16 pouces

