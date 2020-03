Le MacBook Pro 16 “Apple chargé obtient une baisse de prix de 320 $, un prix record

Exclusif

Par Christine McKee

Mercredi 04 mars 2020, 13h20 PT (16h20 HE)

Le MacBook Pro 16 pouces premium d’Apple avec une multitude de mises à niveau vient de chuter au prix le plus bas de tous les temps, avec le modèle Core i9 chargé, 32 Go, 2 To, AMD Radeon Pro 5500M 8 Go maintenant 320 $ de réduction.

Le MacBook Pro 16 “chargé obtient une nouvelle offre

L’exclusif 320 $ de rabais au comptant, gracieuseté du revendeur agréé Apple B&H Photo, s’applique au plus récent MacBook Pro d’Apple, doté de mises à niveau.

Équipée du processeur Intel Core i9 8 cœurs de 9e génération le plus puissant de la gamme, cadencé à 2,4 GHz et pouvant augmenter la vitesse jusqu’à 4,8 GHz, cette configuration particulière est une excellente option pour ceux qui cherchent à pérenniser leur achat. Avec la puce mise à niveau, il dispose également de 32 Go de RAM et d’un SSD spacieux de 2 To. Le GPU AMD Radeon Pro 5500M 8 Go haut de gamme ajoute à la performance.

Au prix de 3579 $ lorsqu’il est activé via notre lien de tarification spécial à partir d’un ordinateur de bureau, d’un ordinateur portable ou d’un iPad, ce modèle gris sidéral est également admissible à une livraison accélérée gratuite dans les États-Unis contigus, ce qui met rapidement le MacBook Pro 16 pouces entre vos mains.

Vous cherchez à étendre davantage vos économies? Consultez la carte Payboo, qui rembourse instantanément le montant que vous payez en taxe de vente sur les commandes expédiées vers des codes postaux éligibles. Idéal pour ceux qui souhaitent payer le solde en totalité immédiatement, l’avantage Payboo peut facilement remettre 286 $ de plus dans votre portefeuille en plus de la réduction de 320 $.

Ceux qui préfèrent le financement sans intérêt peuvent au contraire étaler les paiements dans le temps avec la carte de financement B&H pour une période de 12 mois *.

Offre exclusive MacBook Pro 16 “

Remises MacBook Pro 16 “supplémentaires chez B&H

MacBook Pro 6C 16 pouces (2,6 GHz, 16 Go, 512 Go, 5300 M): 2149 $ (250 $ de rabais)

MacBook Pro 16C 16 pouces (2,6 GHz, 16 Go, 1 To, 5300 M) Gris: 2399 $ (200 $ de rabais)

MacBook Pro 8C 16 pouces (2,3 GHz, 16 Go, 1 To, 5500 M 4 Go): 2499 $ (300 $ de rabais)

Économisez sur chaque configuration dans notre guide des prix du MacBook Pro 16 pouces …

Plus des offres exclusives sur Mac Pro

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 256 Go, AMD Radeon Pro 580X): 5399 $ * (600 $ de rabais)

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 5799 $ * (600 $ de rabais)

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X, Afterburner): 7699 $ * (700 $ de rabais)

Mac Pro 12 cœurs (3,3 GHz, 96 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 7599 $ * (800 $ de rabais)

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 96 Go, 2 To, AMD Radeon Pro Vega II): 11199 $ * (1000 $ de rabais)

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 192 Go, 1 To, 2 x AMD Radeon Pro Vega II, Afterburner): 16999 $ * (1600 $ de rabais)

