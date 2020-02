Le MacBook Pro 8 cœurs d’Apple bénéficie d’une remise massive de 700 $

De nouvelles baisses de prix viennent d’être émises sur les MacBook Pro d’Apple, avec des économies allant jusqu’à 700 $ et des prix aussi bas que 1199 $. Beaucoup de ces offres offrent les prix les plus bas de tous les temps, battant les offres du Black Friday jusqu’à 250 $.

Meilleures offres MacBook Pro

B&H met tout en œuvre pour les remises MacBook Pro, abandonnant le MacBook Pro 15 pouces 2019 haut de gamme d’Apple avec un processeur Core i9 à seulement 2099 $ jusqu’à épuisement des stocks.

Cette configuration améliorée, qui correspond au prix de vente actuel du MacBook Pro 16 pouces d’entrée de gamme, offre aux utilisateurs huit cœurs au lieu de six grâce à la remise de 700 $. Il dispose également de 512 Go de stockage SSD et d’une carte graphique AMD Radeon Pro 560X améliorée avec 4 Go de mémoire GDDR5.

En plus des économies en espèces, B&H offre une livraison gratuite de 2 jours dans les États-Unis contigus, en la mettant rapidement entre vos mains. Et il y a quelques incitations financières à choisir selon que vous souhaitez payer le solde en totalité rapidement ou non.

Pour ceux qui souhaitent étaler les paiements dans le temps, la carte de financement B&H n’offre aucun financement d’intérêts lorsqu’elle est payée en totalité dans les 12 mois sur les Mac de plus de 599 $.

Ceux qui sont prêts à payer le solde au complet lors du premier paiement peuvent économiser sur la taxe de vente lors de l’expédition vers un code postal éligible avec la carte Payboo. Sur la page Payboo de B&H, il existe un lien pratique “Vérifier les économies” pour voir si votre adresse de livraison est éligible.

Selon B&H, l’offre est limitée au prix de 2099 $, il est donc préférable de magasiner tôt si vous recherchez un Mac Core i9 pas cher. Et pour les offres sur presque tous les autres produits Apple, assurez-vous de consulter le Guide des prix Apple.

Les meilleures offres de MacBook Pro 15 pouces

Aubaines sur MacBook Pro 16 pouces

De plus, ces MacBook Pros 13 “sont jusqu’à 550 $ de réduction

MacBook Pro 13 pouces 2017 (2,3 GHz, 8 Go, 512 Go) Gris: 1119 $ (500 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2017 (2,3 GHz, 16 Go, 256 Go) Gris: 1249 $ (450 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2017 (2,3 GHz, 16 Go, 512 Go) Gris: 1349 $ (550 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,4 GHz, 8 Go, 256 Go): 1449 $ (350 $ de rabais) [Activation instructions]

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,4 GHz, 8 Go, 512 Go): 1699 $ (300 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,4 GHz, 16 Go, 512 Go): 1999 $ (200 $ de rabais)

Plus 100s plus d’offres dans notre Guide des prix Apple…

Offres Mac Pro 2019 exclusives

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 256 Go, AMD Radeon Pro 580X): 5399 $ * (600 $ de rabais)

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 5799 $ * (600 $ de rabais)

Mac Pro 12 cœurs (3,3 GHz, 96 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 7599 $ * (800 $ de rabais)

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 96 Go, 2 To, AMD Radeon Pro Vega II): 11199 $ * (1000 $ de rabais)

* Instructions d’activation spéciales

Pour activer les prix réduits, vous devez acheter via les liens de prix spéciaux ci-dessus ou dans notre Mac Pro 8 cœurs, Mac Pro 12 cœurs et Mac Pro 16 cœurs Guides des prix à partir d’un ordinateur portable, d’un ordinateur de bureau ou d’un iPad. Nous nous excusons, mais l’offre ne peut pas être utilisée dans les applications mobiles pour le moment. Besoin d’aide? Envoyez-nous une note à [email protected] et nous ferons de notre mieux pour vous aider.

Ajouter AppleCare

Un plan de protection étendu AppleCare peut être ajouté à n’importe lequel de ces Mac lors du paiement. Recherchez simplement l’option AppleCare dans votre panier.

