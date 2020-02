Le manque de revenus du coronavirus d’Apple n’aura pas d’impact sur Apple à long terme, selon les analystes

Alors que les observateurs de l’industrie voient clairement un impact financier et commercial à court terme de l’épidémie de coronavirus en Chine, les premiers analystes qui interviennent sur la situation n’ont pas de préoccupations à long terme concernant les perspectives financières d’Apple.

iPhone 11 et iPhone 11 Pro Max

Tard lundi, Apple a averti les investisseurs qu’un environnement commercial et industriel difficile en Chine allait faire manquer à Apple ses prévisions pour le deuxième trimestre fiscal de 2020. Presque instantanément, les analystes d’Apple ont donné leur avis sur la situation, et jusqu’à présent, ils tous ont un thème commun – des problèmes à court terme, mais une force continue à long terme.

Gene Munster de Loup Ventures

En fin de compte, Munster pense que la cadence de croissance d’Apple reprendra. Il pense que le coronavirus sera temporaire et note que l’impact financier n’est pas aussi profond que la révision des revenus qu’Apple a publiée en janvier 2019 – également pour des raisons liées à la Chine.

Munster pense que les résultats d’Apple se situeront probablement entre 58 et 60 milliards de dollars. C’est en dessous de la prédiction de Wall Street avant la déclaration de coronavirus qui s’élève à 65,3 milliards de dollars.

Les calculs derrière la prédiction de Munster supposent que la Chine représente 12% des revenus d’Apple en raison du virus, par rapport à l’attente précédente des entreprises de 17% des revenus. Cela est également coloré en attendant un resserrement de l’offre d’iPhone dans la seconde moitié du trimestre, dans le monde entier, induisant certains problèmes qui auront un impact négatif sur la capacité d’Apple à répondre à la demande mondiale.

Daniel Ives, de Wedbush

Dans une note aux investisseurs publiée très peu de temps après l’avertissement de prédiction des revenus d’Apple, Ives prévient que les nouvelles de mardi matin seront “instinctives” – mais en fin de compte le coronavirus est une préoccupation temporaire qui sera dépassée plus tôt que tard.

“Bien que cette nouvelle soit une pilule difficile à avaler pour les taureaux, Apple reste une entreprise considérablement exposée à ce problème de virus compte tenu de l’offre et de la demande massives de tentacules de la société à travers la Chine, écrit Ives.” Tout en essayant de mesurer l’impact de l’iPhone raté et le rebond potentiel au cours du trimestre de juin sera au centre de la rue, nous restons optimistes sur Apple pour la thèse de super cycle 5G à plus long terme malgré les nouvelles d’aujourd’hui. “

Ives maintient la «surperformance» qu’elle a appliquée aux actions Apple. Le 24 janvier, Ives est devenu le plus gros taureau d’Apple et a fixé un objectif de 400 $ par action.

Pour atteindre la valorisation de 400 $ qu’il avait d’abord supposée arriver le 14 janvier, Ives prend un multiple de 9,8x pour les services, ce segment d’activité valant environ 585 milliards de dollars, et donne au reste du matériel d’Apple un multiple de 5,2x, avec une valeur d’environ 1,2 billion de dollars.

Krish Sankar de Cowen

Krish Sankar a expliqué ce qu’il pense que les impacts sur Apple sont plus détaillés que Munster ou Ives.

“La nature évolutive de la crise sanitaire en Chine a naturellement conduit à un démarrage plus lent des activités manufacturières là-bas cette année”, écrit Sankar. “Compte tenu de la forte demande pour le dernier cycle de l’iPhone 11, Apple fait face à la possibilité réelle de pénurie de stocks pour le trimestre de mars 2020 en raison de la baisse de la production et de la demande des consommateurs chinois.”

“Nous estimons que la baisse de productivité entraînera un déficit de demande de 3 à 4 semaines par rapport à un stock de canaux typique de 3 à 4 semaines [March quarter]”, explique M. Sankar.” Par rapport à nos prévisions initiales de 46 millions d’unités vendues, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement pourraient entraîner un manque à gagner de 11 à 12 millions d’unités sur la base d’un trimestre de 14 semaines. “

Sankar n’est pas aussi optimiste que les autres sites en ce qui concerne la production de “iPhone SE 2”. Il pense que la production de l’iPhone low-cost d’Apple pourrait être reportée au trimestre de juin, pour un lancement à la fin du printemps ou au début de l’été, au lieu d’un événement en mars.

Combinant les trois impacts, Sankar estime qu’il y aura un déficit de vente d’iPhone d’environ 13 millions au cours du trimestre, par rapport à ce qu’attendait Apple. sur ces 13 millions, environ 11,5 millions d’unités sont attribuables à un lancement ultérieur de l’iPhone SE 2 comme prévu, et 1,6 million de ventes reportées en raison d’une baisse de la demande en Chine.

Malgré ces impacts à relativement court terme, Cowen ne modifie pas son objectif de cours de l’action Apple de 370 $ qu’il avait fixé en janvier. Sankar atteint cet objectif en appliquant un multiple de 18 fois les bénéfices aux activités principales et un multiple de 30 fois au segment des revenus récurrents, ce qui conduit à un multiple mixte 23x P / E avec un bénéfice par action pour l’exercice 2021 de 16,22 $.

Impact immédiat sur le cours des actions d’Apple

Bien qu’il n’y ait peut-être pas de problème à long terme pour Apple, les investisseurs ont commencé à vendre. Dans le commerce de pré-commercialisation, l’action Apple est tombée à 314,15 $ à 7 h 15. Heure de l’Est, une baisse de plus de 10 $ depuis la clôture du 14 février.

Précédente orientation d’Apple pour le deuxième trimestre fiscal de 2020

Apple prévoyait des revenus pour le deuxième trimestre fiscal compris entre 85,5 milliards de dollars et 89,5 milliards de dollars pour le premier trimestre fiscal de 2020, avec une marge brute entre 37,5% et 38,5%. Les charges d’exploitation devraient atteindre entre 9,6 et 9,8 milliards de dollars, tandis qu’un taux d’imposition d’environ 16,5% est prévu.

À l’époque, Apple a déclaré qu’elle offrait une gamme plus large que la normale en raison de l’épidémie de coronavirus alors nouvelle. Pour l’instant, Apple n’a pas fourni de nouvelle fourchette de prévisions de revenus, et sur la base des commentaires qu’Apple a publiés jusqu’à présent, il se peut que ce ne soit pas le cas.

Apple a mis à jour ses estimations de revenus pour la dernière fois il y a plus d’un an. Il a modifié ses estimations de revenus du premier trimestre de l’exercice 2019 en raison d’un mauvais climat des affaires en Chine. Au premier trimestre de 2020, cela s’était rétabli et on ne sait pas quel impact à long terme le coronavirus pourrait avoir ou non pour le reste de l’exercice.