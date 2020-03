Le marché chinois de l’iPhone se redresse, les marchés secondaires impactés en mars, selon JP Morgan

Alors que les chiffres des ventes chinoises d’iPhone pour le mois de février sont misérables à cause du coronavirus, Samik Chatterjee de JP Morgan s’en tient à 350 $ AAPL à long terme.

Les ventes d’iPhone d’Apple sont en baisse de près de 60% en Chine en raison du coronavirus

Dans une note aux investisseurs vue par AppleInsider Chatterjee réitère l’objectif de prix de 350 $ pour les actions Apple qu’il a fixé en janvier, malgré des ventes d’iPhone incroyablement pauvres en Chine. Avec des changements de processus de pensée relativement mineurs depuis, l’analyste estime que les risques sont “assez bien intégrés” aux prédictions précédentes.

Les effets du coronavirus s’atténueront en Chine en mars et se développeront dans d’autres pays au cours du dernier mois du trimestre, explique Chatterjee. En outre, les vérifications des canaux de JP Morgan “suggèrent que la chaîne d’approvisionnement d’Apple commence à se redresser” – et Apple continue d’ouvrir des magasins Apple en Chine.

La dernière révision du cours cible des actions Apple de Chatterjee a eu lieu fin janvier. Malgré les défis à court terme, Chatterjee estime qu’Apple est toujours bien positionné et ne modifie pas le prix cible pour le moment.

À l’époque, Chatterjee a déclaré qu’Apple avait déjà intégré les risques du virus Corona dans les directives. De plus, Chatterjee a noté qu’avant la propagation de l’infection, la Chine était revenue à la croissance après quatre trimestres de contraction, aidée par l’iPhone 11.

Chatterjee relève l’objectif de prix de décembre 2020 de J.P.Morgan pour les actions Apple à 350 $ contre 300 $ précédemment, sur la base de l’estimation de 16,79 $ du bénéfice par action de décembre 2021 de 16,18 $ et d’un ratio mixte bénéfices / bénéfices de 21x, contre 18,5x. Ceci est dérivé de l’utilisation d’un multiple de 16,0x pour les iPhones, 11,0x pour les appareils Mac et iPad, 25x pour les services, 20x pour Apple Watch et AirPods et 11,0x pour les autres produits.

Après le rapport d’Apple de 91,8 milliards de dollars de revenus au premier trimestre, l’action Apple a grimpé à 323,78 dollars presque immédiatement. Au fur et à mesure que le coronavirus s’est propagé, il a eu un effet de coup de fouet cervical sur AAPL, avec une hausse actuelle de 13,33 $ à 279,50 $ après avoir chuté de 22,86 $ pour une clôture lundi de 266,17 $.