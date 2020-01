Le meilleur du matériel, des périphériques et des accessoires Mac

Si votre Mac a besoin d’un petit coup de pouce, il existe des moyens d’ajouter des fonctionnalités sans avoir à acheter un tout nouveau bureau ou ordinateur portable. AppleInsider répertorie certaines des plus grandes mises à niveau pour votre Mac lancées au CES de cette année.

Akitio

Akitio Node Titan

L’Akitio Node Titan est un boîtier eGPU qui se connecte à un MacBook ou un Mac via Thunderbolt 3. Comme d’autres de la série, le boîtier peut contenir une carte graphique double largeur et permettre son utilisation sur un appareil hôte, avec le carte pouvant être installée et les internes accessibles sans utiliser d’outils.

Capable de se connecter jusqu’à 40 Go / s, l’unité comprend une alimentation de 650 watts, qui fournit également jusqu’à 85 watts de puissance pour recharger un appareil connecté. La puissance disponible lui permet de fonctionner avec des cartes plus gourmandes en énergie, y compris l’AMD Radeon RX Vega 64, tandis que sa nature plug-and-play lui permettra d’être rapidement opérationnel sur les systèmes Windows ou Mac.

Le prix et les spécifications du modèle n’ont pas encore été confirmés en dehors de ses détails de base, bien qu’il soit disponible au premier trimestre 2020 sur MacSales.com.

Lenovo

Lenovo Legion BoostStation

Le Lenovo Legion BoostStation est un eGPU axé sur le jeu destiné à donner plus de puissance aux ordinateurs portables de la gamme du fabricant. Le boîtier compact, qui utilise un corps en aluminium cool avec un panneau latéral transparent, est une version relativement légère qui pèse un peu moins de 19 livres, à l’exclusion de la carte graphique.

Utilisant une construction sans outil pour une installation facile d’une carte graphique, l’appareil comprend des tiroirs qui peuvent être retirés à la main. En plus de la connexion Thunderbolt 3, il comprend également deux ports USB 3.1, un USB 2.0, des connexions audio, HDMI et un port réseau à vitesse gigabit, ainsi qu’une poignée montée à l’arrière.

Compatible avec les GPU Nvidia GeForce et AMD Radeon et utilisant une alimentation de 500 W, il est également capable de délivrer jusqu’à 100 watts. Il y a également de la place pour un disque SATA supplémentaire de 3,5 ou 2,5 pouces, qui offrira des options de stockage alternatives.

Expédié en mai, le boîtier Lenovo Legion BoostStation eGPU commencera à 249,99 $ pour le boîtier seul, mais il sera également proposé avec des options pour inclure un GPU Nvidia GeForce RTX2600 ou AMD Radeon RX 5700 XT, avec le prix des bundles à déterminer .

Enfichable

TBT3-UDZ Thunderbolt 3 et station d’accueil USB-C enfichables

La station d’accueil TBT3-UDZ Thunderbolt 3 et USB-C enfichable est un point unique pour la connectivité, offrant un large éventail de connexions supplémentaires pour les utilisateurs de MacBook et Mac. L’unité dispose d’un total de 14 ports disponibles, ce qui la rend extrêmement polyvalente.

Sur l’unité, il y a 7 ports USB, dont cinq connexions USB 3.0 à l’arrière et deux ports USB 3.2 Gen 2 à l’avant, dont un avec prise en charge de la charge BC 1.2. Un port d’entrée et de sortie audio combiné, des emplacements pour cartes SD et microSD et un port réseau gigabit sont également inclus.

Deux connexions DisplayPort 1.4 ou HDMI 2.0 sont également fournies, permettant à deux écrans 4K d’être exécutés via la station d’accueil sans nécessiter d’adaptateurs supplémentaires. Enfin, il offre jusqu’à 100 W de puissance, ce qui lui permet de recharger un MacBook Pro.

Pluggable expédiera le quai au printemps, au prix de 299 $.

