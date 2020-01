Le meilleur du Wi-Fi et du réseautage

Les mises à niveau du réseau dans une maison peuvent permettre de meilleures connexions inter-appareils, une diffusion multimédia plus rapide et améliorer la navigation pour les appareils sans fil. Voici les meilleurs lancements de matériel Wi-Fi et réseau au CES 2020.

Netgear

Système Nighthawk Mesh Wi-Fi 6

Netgear a annoncé une large gamme de nouveaux routeurs lors du CES, y compris plusieurs options Wi-Fi 6 avancées.

Le nouveau système Wi-Fi Mesh Nighthawk Mesh étend ses options de mise en réseau maillé. Le nouveau système boxy est alimenté par la nouvelle norme Wi-Fi EasyMesh qui vise à simplifier la configuration et l’interopérabilité entre les différentes marques de routeur.

Le système Nighthawk Mesh Wi-Fi 6 prend en charge le Wi-Fi 6 bi-bande jusqu’à 1,8 Gbit / s pour les maisons jusqu’à 1 500 pieds carrés par unité. Ils prennent également en charge le démarrage sécurisé, le WPA3 et les mises à jour automatiques du micrologiciel.

Il y a deux ports gigabit sur le routeur principal et un sur les satellites pour les appareils câblés. Le pack de deux sera disponible ce mois-ci pour 229,99 $, en attendant la certification EasyMesh. Un pack de trois lancera en mars.

Nighthawk AX6 6 flux AX5400

Netgear a également pris le relais du Nighthawk AX6 AX5400 à 6 flux. Il prend en charge Wi-Fi 6, dispose de cinq ports Ethernet gigabit et d’un processeur bicœur à 1,5 GHz.

Outre les options de maillage, Netgear présente également sa première extension Wi-Fi 6. L’AX1800 prend en charge le Wi-Fi 6 à quatre flux, dispose de deux antennes internes, de quatre ports Gigabit Ethernet et étend facilement votre réseau existant. Il est expédié en février 2020 pour 149,99 $.

Netgear a également annoncé le routeur mobile Nighthawk M5 5G Wi-Fi 6, qui a été nommé lauréat du CES 2020 Innovation Awards.

Nighthawk M5 5G Wi-Fi 6

Le routeur mobile Nighthawk M5 5G Wi-Fi 6 est conçu pour fournir des vitesses Internet plus rapides avec une faible latence sur le Wi-Fi 6 et 5G. Ils sont idéaux pour les familles qui diffusent des films, de la musique et jouent à des jeux vidéo lors de leurs déplacements. Il fournit également une connexion fiable pour les voyageurs qui ont besoin d’une stabilité accrue lors de leurs déplacements.

«Chez Netgear, nous croyons en la création d’une nouvelle génération de connectivité et les technologies clés menant la charge sont le WiFi 6 et 5G, qui changeront fondamentalement notre façon de travailler, de vivre et d’adopter des expériences numériques. Le Nighthawk M5 combine la puissance de ces deux sans fil et offre une option pour une connectivité avancée dans un environnement mobile “, a déclaré David Henry, vice-président directeur des produits pour la maison connectée de Netgear.

À l’heure actuelle, aucun des nouveaux routeurs Netgear ne prend en charge le HomeKit d’Apple, bien que Netgear se soit dit intéressé et étudie les possibilités.

D-Link

Système de maillage pour toute la maison AX1800

D-Link annonce un ensemble de routeurs et de points d’accès au CES 2020 qui comprendra le maillage Wi-Fi D-Link. Tous les produits de la version fonctionneront de manière transparente avec d’autres produits qui adoptent la norme EasyMesh.

“La plupart des gens ne veulent pas s’occuper de leur Wi-Fi. Ils veulent saisir un routeur, l’installer et partir”, a déclaré Rayan Fakhro, responsable de la gamme de produits, solutions grand public, D-Link Systems. “Nos nouveaux routeurs utilisent le maillage Wi-Fi D-Link pour éliminer les problèmes de compatibilité tout en fournissant la bande passante et le traitement nécessaires pour réduire la congestion et augmenter l’efficacité. Ils incluent également de nouveaux contrôles parentaux améliorés basés sur le profil qui sont faciles à configurer.”

Lancé au deuxième trimestre 2020, le système de maillage complet AX1800 offre une couverture allant jusqu’à 6 000 pieds carrés et prend en charge la liaison Ethernet câblée. Chaque unité dispose de quatre ports LAN Gigabit et d’un port WAN Gigabit.

Les utilisateurs ont la possibilité de définir des profils, permettant aux parents de contrôler facilement le contenu que leurs enfants voient.

Alors que le Whole Home Mesh System est disponible en deux packs, des unités supplémentaires peuvent être ajoutées pour une couverture supplémentaire.

Routeurs Wi-Fi Smart AX série 6

La série Smart AX de routeurs Wi-Fi 6 est également annoncée, capable de prendre en charge des vitesses allant de 1,5 Gigabits par seconde à 5,4 Gigabits par seconde, et 1024 QAM et une largeur de canal contigu de 80 mégahertz.

Les prix des nouveaux routeurs et extensions Wi-Fi de D-Link se situeront entre 100 $ et 280 $, la plupart des appareils devenant disponibles au premier semestre 2020.

Linksys

Point d’accès mobile Linksys 5G avec Wi-Fi 6

Linksys lance sa gamme d’équipements de mise en réseau 5G, dont la sortie est prévue pour la mi-2020, sans date précise pour le moment.

La gamme comprend le point d’accès mobile 5G de Linksys avec prise en charge Wi-Fi 6, offrant aux utilisateurs une stabilité accrue lors de leurs déplacements. Un modem 5G conçu pour être utilisé dans la maison et un routeur extérieur mmWave 5G prenant en charge des connexions de 10 gigabits par seconde ont également été annoncés. Le point d’accès mobile 5G prend en charge la charge rapide via USB, ce qui limite les temps d’arrêt lors de vos déplacements.

Linksys a également annoncé la passerelle Linksys Velop Mesh. À la fois un modem et un routeur, il prend en charge la 5G et le Wi-Fi 6, offrant aux utilisateurs la possibilité d’étendre la 5G dans toute leur maison via un système maillé. Si un utilisateur possède déjà un système de maillage Linksys, tel que Linksys Velop, la passerelle de maillage Velop s’intégrera de manière transparente dans le système.

Actuellement, il n’y a pas de dates de lancement fermes et aucun prix n’est disponible pour le HotSpot 5G Moble ou la passerelle Velop Mesh.

.