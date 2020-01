Le meilleur équipement à venir cette année pour les fans d’Apple

Le CES 2020 est maintenant dans le rétroviseur, nous prenons donc rapidement un moment pour réfléchir à nos appareils préférés que nous avons essayés pendant le spectacle et qui plairont certainement aux fans d’Apple.

CES 2020

Tous les équipements et gadgets que nous avons essayés devraient être lancés en 2020. Bien que tous n’aient pas encore de dates de sortie fermes, ils peuvent donc changer.

SSD Seagate FireCuda

Vous n’avez pas besoin d’être un joueur pour apprécier le style élégant et la vitesse du SSD de jeu Seagate FireCuda.

Il a un corps solide au toucher doux, un encombrement minuscule, un disque interne interne rapide NVMe M.2, USB-C IO et un voyant d’état de respiration personnalisable et lisse.

SSD de jeu Seagate FireCude

Le SSD de jeu Seagate FireCuda se marie bien avec la station de jeu Thunderbolt 3 de style similaire de Seagate qui intègre de nombreux ports différents ainsi qu’un disque dur et une station d’accueil NVMe interne.

Haut-parleurs Braun AirPlay 2

Haut-parleurs intelligents Braun LE01 et LE02

Braun revient à ses racines avec son nouveau trio de haut-parleurs sans fil. Inspirées des enceintes Deiter Rams LE depuis des années, les nouvelles gammes LE01, LE02 et LE03 vont du grand au petit pour s’adapter à une variété de maisons. L’esthétique minimaliste élégante se marie également bien avec les intérieurs modernes ou rustiques.

Ils prennent en charge Google Assistant, mais peuvent facilement être désactivés pour des raisons de confidentialité. Lorsqu’il est mis en sourdine, le microphone est physiquement déconnecté, ce qui atténue tout souci autour de quelqu’un qui pirate pour écouter votre maison.

La prise en charge d’AirPlay 2 est également incluse pour la lecture dans plusieurs pièces et la prise en charge Siri, la lecture et HomeKti sans effort.

Sans oublier qu’ils semblent phénoménaux, du moins pendant notre période de démonstration.

Mophie Powerstation GO

Mophie Powerstation GO

Mophie est connue pour son excellente gamme de chargeurs et de batteries, et elle s’agrandit avec l’ajout de la nouvelle Powerstation Go. Ce chargeur alimentable possède deux ports USB-A, une sortie CA de 65 W et un chargeur sans fil perché sur le dessus.

Cependant, ce qui distingue particulièrement le Powerstaion Go, c’est le jeu de câbles de démarrage inclus. Powerstation Go peut être utilisé pour démarrer votre voiture, votre bateau ou votre tondeuse à gazon en un clin d’œil.

La Powerstation Go est maintenant disponible et est livrée dans six coloris différents.

WeMo React

La nouvelle prise WeMo React HomeKit

WeMo React peut ressembler à la plupart des autres prises intelligentes, mais ce n’est pas le cas. Au contraire, le React surveille l’énergie consommée par un appareil et est ensuite utilisé pour déclencher des scènes et des routines d’automatisation.

Pensez à le placer dans la chambre et à y connecter un chargeur sans fil. Chaque fois qu’un appareil est placé sur le chargeur sans fil, React éteint les lumières et verrouille la porte. Il s’agit certainement d’une application HomeKit unique que nous avons hâte d’en savoir plus.

STM ChargeTree

Chargeur STM ChargeTree

Le STM ChargeTree est encore un autre chargeur multi-appareils, mais qui se construit plutôt que de s’éteindre. Il a une très petite empreinte mais peut recharger votre iPhone, AirPods et Apple Watch simultanément.

Multi-chargeur Satechi 108W

Le nouveau chargeur 108W de Satechi

Satechi a une fois de plus répété son facteur de forme populaire pour son nouveau chargeur multi-appareil, mais le fait avec une puissance énorme. Il peut charger un MacBook Pro jusqu’à 90 W sur USB-C, un iPad ou iPhone à 18 W sur USB-C et deux appareils supplémentaires sur USB-A.

Au total, le nouveau chargeur peut produire jusqu’à 108 W de puissance totale. Pas le plus que nous ayons vu, mais certainement impressionnant d’une marque bien connue.

Brydge Pro +

Brydge Pro + pour iPad Pro

Nous ne pouvons pas rassembler le meilleur du CES 2020 sans parler du Brydge Pro + pour iPad Pro. Ce clavier externe en aluminium a ajouté un trackpad, qui se connectent tous les deux sans fil via Bluetooth à votre iPad Pro.

Les vrais utilisateurs de productivité vont adorer les gestes multi-touch combinés avec la dernière mise à jour iPadOS qui prend en charge les coins chauds. Pour en savoir plus avant sa sortie, consultez nos travaux pratiques approfondis.

Philips Hue

Hue Econic path light

Signify fait toujours des vagues au CES chaque année avec l’introduction de nouvelles lumières et accessoires. Cette année, nous nous retrouvons avec la nouvelle gamme de lampes de chemin Econic, l’accent mural Appear et le plus grand projecteur Lily XL pour les adoptants américains.

Toutes ces nouvelles lumières prennent en charge des millions de couleurs et fonctionnent avec HomeKit d’Apple.

Nomad Base Station Pro

Nomad Base Station Pro

Base Station Pro est sur le point d’être le meilleur chargeur sans fil encore lors de son lancement au début de cette année.

Ce qui le sépare du pack, c’est la possibilité de placer trois appareils n’importe où sur sa grande surface en cuir. Peu importe l’emplacement, chaque appareil se chargera à pleine vitesse.

Scosche BaseLynx

Scosche BaseLynx

Scosche emmène le multi-chargeur dans un nouvel endroit avec la configuration modulaire BaseLynx. Ici, les utilisateurs peuvent choisir de commencer avec un kit de démarrage qui comprend trois modules ou ils peuvent créer le leur. Quoi qu’il en soit, des modules supplémentaires peuvent être choisis pour étendre la configuration et répondre aux besoins de ses utilisateurs.

Les modules comprennent des ports USB-C et USB-A, un chargeur sans fil, une station d’accueil Apple Watch et une station d’accueil verticale pour tablettes. Les utilisateurs peuvent choisir les pièces qu’ils souhaitent et les assembler.

Il est disponible en noir et blanc, le blanc étant une exclusivité Apple Store dès le départ.

Pitaka Omni Charger

Multi-chargeur Pitaka Air Omni

Pitaka se prépare à sortir son nouveau chargeur Omni qui permet à six appareils de se recharger à la fois. Il y a un chargeur Qi à l’avant pour un téléphone, un petit sur le côté pour les Airpods, une rondelle de chargement Apple Watch certifiée MFi et un support iPad Lightning ou USB-C à l’arrière.

Deux sorties USB supplémentaires sont situées sur le côté, ainsi qu’un tiroir bonus qui a une petite lumière LED pour éclairer son contenu.

Legrand Drivia

Legrand porte HomeKit à un nouveau niveau avec son panneau électrique intelligent Drivia. Ici, vous pouvez surveiller et contrôler tous les différents composants de votre panneau électrique.

Il existe de nombreuses applications, mais la plus courante est la possibilité d’activer ou de désactiver un chauffe-eau chaque fois que vous partez pendant une période prolongée. Cela n’a aucun sens de payer pour garder votre chauffe-eau chaud pendant que vous êtes en congé pendant une semaine en vacances.

Verrou intelligent de niveau

Verrou intelligent caché de niveau

Plutôt que de remplacer votre matériel externe, Level est une serrure intelligente entièrement contenue dans la porte. Cela permet aux utilisateurs de conserver leur matériel existant et d’utiliser des modèles, mais ont tous les avantages d’un verrou de porte connecté à HomeKit.

Arlo Pro 3 Floodlight Cam

Pour le CES 2020, Arlo lance sa nouvelle caméra Arlo Pro 3 Floodlight. Cette nouvelle caméra a les mêmes caractéristiques et performances que l’Arlo 3, mais ajoute un projecteur LED massif de chaque côté. La lumière peut être activée ou désactivée depuis l’application ou déclenchée lors de la détection de mouvement, qui peuvent toutes être personnalisées dans l’application.

Malheureusement, pour le moment, il ne prend pas en charge HomeKit, mais Arlo a été bon dans le passé pour ajouter rétroactivement le support HomeKit à de nombreuses autres caméras de sa gamme.

Station de charge sans fil Kanex

Chargeur sans fil multi-appareils Kanex

Ce multi-chargeur a tourné la tête lorsque nous l’avons repéré au CES dévoilé. Depuis Kanex, ce multi-chargeur peut recharger sans fil vos AirPods et votre iPhone pendant que votre Apple Watch est perchée au-dessus.

Ce qui le rend très spécial, c’est la possibilité de charger via USB-C et de déplacer le chargeur Apple Watch complètement à plat pour les voyages.

Caméra extérieure / intérieure Abode

Caméra extérieure intérieure Abode

Il n’y a pas longtemps, Abode a ajouté le support HomeKit à sa caméra et passerelle Iota, mais au CES 2020, il sort une nouvelle caméra autonome.

La caméra extérieure intérieure fonctionne seule, aucun concentrateur n’est nécessaire et peut être montée sur un mur et branchée ou câblée avec un ensemble de fils de sonnette. Cela fonctionne avec HomeKit prêt à l’emploi et Abode dit qu’ils explorent également activement le support de HomeKit Secure Video.

Verrou intelligent Wi-Fi d’août

Verrou intelligent Wi-Fi d’août

Enfin, août a lancé une nouvelle version de sa serrure intelligente extrêmement populaire. Le verrou intelligent Wi-Fi d’août est non seulement beaucoup plus petit que les générations précédentes, mais il intègre le Wi-Fi dans le corps du verrou lui-même.

Comme son prédécesseur, il fonctionne avec HomeKit et possède également sa propre application Apple Watch qui peut créer une connexion BLE directe lors de l’ouverture à partir de la montre pour des vitesses très rapides.