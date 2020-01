Le meilleur équipement pour les fans d’Apple au Pepcom 2020

Pepcom propose de nouveaux produits passionnants à travers le spectre, et il y en a beaucoup en vedette. Nous avons poussé le bruit pour trouver les produits les meilleurs et les plus excitants pour les utilisateurs d’Apple. Voici le meilleur de Pepcom au CES 2020.

Événement Pepcom Digital Experience au CES 2020

Demeure

Abode lance une nouvelle caméra intelligente intérieure / extérieure qui fonctionne avec la plate-forme HomeKit d’Apple. La caméra peut être montée et connectée à une prise ou montée sur des fils de sonnette standard.

Caméra intérieure / extérieure Abode

L’intelligence artificielle est intégrée pour aider à identifier les personnes qui viennent à votre porte, vous permettant de voir quand cette personne a visité dans le passé et de vous alerter chaque fois qu’elles se présentent à l’avenir.

Arlo

Arlo lance également une nouvelle caméra, la caméra Arlo Pro 3 Floodlight. Cela s’appuie sur le récent Arlo Pro 3 avec enregistrement vidéo 2K, un champ de vision de 160 degrés et une conception entièrement sans fil, mais intègre un grand panneau LED à projecteur sur la caméra.

Projecteur Arlo Pro 3

À l’heure actuelle, cette caméra ne prend pas en charge HomeKit, mais Arlo a ajouté la prise en charge de HomeKit à ses caméras dans le passé, alors j’espère que cela rejoint également les rangs.

Moshi

Moshi est déterminé à réduire le déluge de gadgets jetables et fait la une des journaux cette année en annonçant une nouvelle garantie de 10 ans sur ses produits.

Moshi Lounge Q

Pour accompagner la nouvelle garantie, plusieurs nouveaux produits, dont un chargeur sans fil baptisé Lounge Q.Le Lounge Q est capable de charger votre appareil en mode portrait et paysage ainsi que de s’ajuster de haut en bas pour s’adapter à différentes tailles de smartphones. Il prend en charge une charge rapide de 7,5 W et jusqu’à 15 W sans fil pour les appareils compatibles.

Moshi IonGo 5K Duo

Nous avons également vérifié le IonGo 5K Duo, qui est une batterie de 5000 mAh enveloppée dans du cuir végétalien durable avec à la fois un câble Lightning intégré et un câble USB-C.

Verrouillage de niveau

Serrure à pêne dormant HomeKit cachée

Le verrouillage de niveau a fait ses débuts un peu avant le CES, mais c’était notre première chance de mettre la main dessus. Ce verrou fonctionne via Bluetooth et prend en charge la plate-forme HomeKit d’Apple.

Ce qui le rend unique, c’est que le mécanisme est complètement caché. Il s’installe à l’intérieur de votre porte et vous permet de conserver votre quincaillerie intérieure et extérieure existante.

Enceintes Braun

Gamme d’enceintes Braun 2020

Braun revisite ses emblématiques enceintes LE avec toutes les nouvelles fonctions internes. Ces conférenciers avaient fière allure en personne et nous avons hâte d’avoir la chance de les écouter.

En plus de leur apparence et de leur sonorité, ils fonctionnent également avec AirPlay 2 et HomeKit d’Apple pour un contrôle supplémentaire.

Kanex

Kanex a quelques produits intéressants à signaler au CES cette année.

Le tapis de souris de chargement sans fil Kanex est transparent lorsque vous retirez l’autocollant échantillon sur la droite

Ils présentent un nouveau tapis de souris en cuir végétalien et sur le côté droit est un chargeur sans fil intégré pour votre téléphone.

Dock de voyage trois-en-un Kanex

Ensuite, il y a la nouvelle station de recharge de voyage trois en un. Cette station d’accueil peut charger un iPhone, des AirPods et une Apple Watch sans fil, et lorsque vous êtes prêt à voyager, la rondelle de chargement Apple Watch s’effondre à plat sur le chargeur. Il est également alimenté par USB-C, ce qui est un bonus supplémentaire.

Et enfin, il existe une version mise à jour de sa batterie de recharge de voyage Apple Watch populaire. Il ajoute désormais des sorties USB supplémentaires à la fin et intègre un câble Lightning pour alimenter également votre iPhone.

Restez à l’écoute d’AppleInsider pour une couverture supplémentaire du CES 2020 alors que la conférence bat son plein.

