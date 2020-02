Le modem X60 5G de Qualcomm pourrait être utilisé dans les modèles d’iPhone 2021

Qualcomm a lancé le modem Snapdragon X60 5G, un système de troisième génération pour la connectivité 5G dans les smartphones, mais qu’Apple est plus susceptible d’utiliser pour ses versions d’iPhone 2021 plutôt que pour les modèles “iPhone 12” de 2020.

Modem Qualcomm Snapdragon X60 5G

Le plus récent modem 5G de Qualcomm, le Snapdragon X60 est la première puce de bande de base de 5 nanomètres. Dans la continuité du X55 à 7 nanomètres qu’il a lancé en février 2019, le X60 est capable de fournir jusqu’à 7,5 gigabits par seconde de vitesse de téléchargement, et jusqu’à 3 gigabits pour les téléchargements.

La réduction de 7 nanomètres à 5 nanomètres aiderait à réduire la taille de l’ensemble des fabricants d’appareils, ce qui lui permettrait d’occuper moins d’espace dans un smartphone et d’être plus économe en énergie. Cela permet aux fournisseurs d’utiliser cet espace libéré pour augmenter la capacité des ressources, ajouter de nouvelles fonctionnalités ou simplement rendre l’appareil plus léger ou plus petit.

Qualcomm prétend également être le premier système modem-RF 5G au monde à prendre en charge l’agrégation de spectre dans toutes les bandes et combinaisons 5G clés. Pour la 5G en particulier, cela signifie qu’elle sera capable d’utiliser à la fois la bande passante inférieure à 6 GHz et mmWave simultanément.

Les puces 5G antérieures étaient capables de communiquer avec des connexions inférieures à 6 GHz ou mmWave, mais pas en même temps. En se connectant aux deux, il y a moins de chances que les utilisateurs subissent une perte de signal de la mmWave plus sensible aux interférences, tout en permettant un débit de données global plus important.

Le X60 inclut également la prise en charge de la voix sur NR (VoNR), qui est utilisée pour passer des appels via des connexions 5G au lieu de revenir aux technologies 3G ou 4G.

Qualcomm affirme que les premiers échantillons du Snapdragon X60 et du module d’antenne QTM535 mmWave qui l’accompagnera seront fournis aux fabricants d’appareils au premier trimestre 2020, les premiers smartphones commerciaux utilisant les modems prévus pour début 2021.

En raison des délais habituels d’Apple pour la conception des iPhones et de la taille de sa chaîne d’approvisionnement, il est très peu probable que le X60 soit utilisé dans “l’iPhone 12”. Après l’accord 5G d’Apple avec Qualcomm en 2019 pour utiliser ses modems, il est très probable qu’un modem Qualcomm 5G sera utilisé dans les modèles à venir, peut-être le X55, bien qu’il y ait une certaine suggestion qu’Apple utilisera ses propres conceptions d’antenne au lieu de se fier à sur ce que Qualcomm fournit.