Le NHS britannique rejette la technologie de notification d’exposition Apple & Google COVID-19

Le National Health Service dit qu’il utilisera son propre système centralisé de suivi des contrats, plutôt que de déployer la technologie de notification d’exposition développée par Apple et Google.



Le NHS affirme que son application fonctionnera “suffisamment bien” sur les iPhones sans utiliser la technologie Apple / Google. (Source de l’image: NHSX)

Le National Health Service du Royaume-Uni a rejeté l’utilisation de la future technologie de recherche des contacts d’Apple et de Google, en faveur de son propre système national. Contrairement au partenariat Apple / Google, l’application du NHS verra les iPhones et les téléphones Android rapporter en permanence à une base de données centrale maintenue par le gouvernement britannique.

Selon BBC News, le système de NHSX, le groupe consultatif technologique du National Health Service, fonctionnera via Bluetooth. Il se connecte lorsque deux appareils sont suffisamment proches l’un de l’autre pendant plus d’une durée indéterminée, et transmet ces informations à la base de données centrale.

“Les ingénieurs ont relevé plusieurs défis fondamentaux pour que l’application réponde aux besoins de santé publique”, a déclaré une porte-parole du NHSX à la BBC, “et supporte suffisamment bien la détection des événements de contact, y compris lorsque l’application est en arrière-plan, sans affecter excessivement la durée de vie de la batterie.”

En comparaison, la technologie d’Apple et de Google permettra d’effectuer le suivi des contacts sans qu’une application ne doive se lancer ou se réveiller. Pour des raisons de confidentialité, les entreprises technologiques américaines prévoient également d’effectuer le suivi des contacts sur l’appareil de chaque individu, afin que les données ne soient pas transmises aux serveurs d’une entreprise.

NHSX maintient qu’il pourra auditer les données et adapter le système plus rapidement si des détails sont conservés sur ses serveurs. “C’est probablement plus facile de le faire avec un système centralisé”, a déclaré le professeur Christophe Fraser, conseiller du NHSX, à la BBC.

Le plan NHSX aurait été aidé par des experts du Centre national de cybersécurité du GCHQ, bien que le NCSC ait déclaré à la BBC qu’il n’avait donné que des conseils sur la technologie.

La BBC note qu’Apple et Google ont soutenu l’équipe britannique, et la propre déclaration du NHSX le répète. “Nous travaillons avec Apple et Google sur leur soutien bienvenu pour le traçage des applications dans le monde entier”, dit-il.

NHSX dit qu’il lancera son application “dans les semaines à venir”, tandis qu’Apple et Google prévoient de publier la leur le 28 avril.



Apple et Google illustrent leur solution de recherche des contacts.

Le Royaume-Uni n’est pas le seul pays à développer son propre système. L’Australie a lancé sa propre application le dimanche 26 avril et indique qu’elle est utilisée par un million de personnes. Cela représente 4% de la population, et selon BBC News, il doit atteindre 40% xpour être efficace.

L’Allemagne était auparavant également opposée au plan Apple / Google, mais cette semaine a accepté de le soutenir.

La France continue de préférer son propre système proposé et a demandé à Apple de modifier les restrictions d’iOS sur les applications s’exécutant en arrière-plan, afin que son application fonctionne correctement. “[Our] Les principes de confidentialité ne changeront pas “, a répondu Gary Davis, directeur mondial de la confidentialité d’Apple.” Ce sont des principes fondamentaux de confidentialité qui sont nécessaires pour que cela fonctionne. “

AppleInsider a contacté le NHS pour obtenir des détails sur sa technologie et l’efficacité de sa mise en œuvre. Cependant, le bureau de presse du NHS nous a plutôt dirigé vers le ministère britannique de la Santé et des Affaires sociales. Ensuite, le DHSC nous a référés directement au NHSX, mais les e-mails à l’adresse qui nous a été donnée ont été renvoyés avec “adresse non trouvée”.