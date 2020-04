Le NHS britannique travaille sur une application utilisant la technologie de suivi des contrats Apple-Google

Le National Health Service du Royaume-Uni travaille avec Google et Apple pour développer une application pour aider au suivi de COVID-19, un système qui utilisera probablement le logiciel de suivi des contrats que les deux géants de la technologie ont récemment annoncé était en cours de développement.

Vendredi, Apple et Google ont annoncé qu’ils travaillaient conjointement sur des API pour permettre aux appareils iOS et Android de se détecter mutuellement à l’aide de Bluetooth, dans le but de suivre la propagation de COVID-19. Dans le cadre de l’annonce, il a été affirmé que les API seraient mises à la disposition des autorités de santé publique pour être utilisées dans leurs applications officielles, le NHS du Royaume-Uni apparemment parmi les premiers à les accepter.

Des sources du Sunday Times indiquent que la branche technologique du NHS, NHSX, travaille au développement de l’application avec Google et Apple. La création de l’application a apparemment été commandée par des ministres du gouvernement, désireux d’utiliser la technologie pour minimiser la propagation et l’impact du coronavirus sur les citoyens du pays.

On pense que l’utilisation de l’application pourrait permettre de lever certains des ordres de distanciation sociale les plus sévères à partir de mai, si l’application est mise en œuvre rapidement. Des sources affirment que NHSX travaille sur l’application “à une vitesse vertigineuse” pour la préparer le plus rapidement possible.

L’application fonctionnerait pratiquement de la même manière que le système Apple-Google proposé, dans la mesure où Bluetooth serait utilisé pour enregistrer d’autres appareils avec lesquels le smartphone et son utilisateur entrent en contact dans leur vie quotidienne. En utilisant un système d’échange de balises d’identification anonymes stockées sur les smartphones plutôt qu’une base de données centrale, il vise à permettre aux appareils de se connecter s’il a été proche de quelqu’un qui a récemment reçu un diagnostic positif de COVID-19, tout en préservant la confidentialité.

Bien que la proposition soit prometteuse, les experts préviennent qu’environ 60% de la population britannique devrait utiliser la technologie pour qu’elle devienne un outil efficace.