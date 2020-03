Le nombre de build de l’iPhone est toujours supérieur à 2019, malgré le coronavirus

Timothy Arcuri d’UBS voit des difficultés à court terme pour Apple et l’iPhone entre les problèmes de production et la baisse temporaire de la demande, mais voit la restauration de la production et des ventes d’iPhone en 2020.

Apple compte sur l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro Max pour maintenir les ventes d’iPhone à un niveau élevé

Dans une note de recherche vue par AppleInsider, Arcuri rapporte que les versions d’iPhone au premier trimestre civil ont baissé d’environ 35% par rapport à la date à laquelle Apple a fourni les chiffres de vente. Plus précisément, Arcuri estime qu’Apple a construit environ 36 millions d’unités au cours du trimestre, contre une prévision précédente de 47 millions qui devrait être construite au cours du trimestre.

Mais ce n’est pas du tout une baisse par rapport au trimestre de l’année précédente. Si les 36 millions sont exacts, il s’agit d’une augmentation de 4% de la production et des ventes d’iPhone par rapport au premier trimestre civil de 2019 selon les chiffres UBS. Pour l’avenir, Arcuri s’attend à ce que le trimestre se terminant en juin se traduise par 38 millions d’iPhones vendus, contre une prévision précédente de 40 millions.

Les révisions des numéros de production par Arcuri sont toutes dues aux impacts de la chaîne d’approvisionnement sur la fabrication et la demande induits par le coronavirus. Arcuri s’attend à un retour de la production d’ici la fin du premier trimestre civil, la pleine production revenant au deuxième trimestre civil.

Contrairement à presque toutes les autres notes d’analystes de ces derniers jours, la note d’Arcuri de vendredi ne traite pas spécifiquement du “https://appleinsider.com/inside/iphone-se-2iPhone SE 2” qui peut ou non être imminent, ni discuter de la 5G “https://appleinsider.com/inside/iPhone-12iPhone 12.” Cependant, le chœur d’analystes qui ont sonné ces derniers jours voient tous la même chose en ce qui concerne la destruction de la demande et les problèmes de chaîne d’approvisionnement à court terme, et peu de problèmes à long terme.

“Nous gardons notre estimation du trimestre de mars inchangée, qui est 6% inférieure au guide original d’Apple et probablement raisonnable en supposant une détérioration de la demande de 15 à 20% en Chine (attentes anecdotiques) équivalant à 3-4% pour Apple dans son ensemble”, écrit Arcuri. “Nous nous attendons à ce que la demande en Chine reste faible car le retour à la normalité et à la confiance prend du temps et nous nous attendons à ce que les données mensuelles sur les smartphones soient plus faibles en février et mars par rapport à une baisse de 28% en glissement annuel en janvier”.

Arcuri reste prudent à court terme, “particulièrement du côté de la demande si les États-Unis entrent soudainement en récession multi-Q”. Mais, l’analyste conserve son objectif de cours sur 12 mois de 355 $, basé sur un multiple inchangé de 21x.

À 10 h 00, heure de l’Est, l’action Apple vaut 285,11 $ par action, en baisse de près de 8 $ le jour avec un volume de ventes moyen. Depuis qu’Apple a annoncé qu’il n’atteindrait pas son objectif de bénéfice trimestriel, l’action Apple a chuté de près de 40 $ par action.