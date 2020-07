Le nouveau concept de l’iPhone 12 en couleur bleue qui vous donnera envie

Nous avons vu toutes sortes de concepts de iPhone 12 au cours des derniers mois. Dans le dernier d’entre eux, nous avons vu un concept très réaliste de l’iPhone 12 avec des bords latéraux plats, une double caméra et une triple caméra – selon le modèle.

Apple lancera sa gamme iPhone 12 plus tard cette année. Si la pandémie mondiale et ses conséquences le permettent, probablement au cours du mois de septembre. Et la rumeur veut que les nouveaux smartphones de nouvelle génération un nouveau design, une encoche plus petite, des caméras plus avancées et une connectivité 5G.

Un graphiste a partagé un curieux concept en vidéo d’un iPhone 12 en bleu, et son apparence est spectaculaire.

Nouveau concept vidéo de l’iPhone 12 à partir de 2020

Le concept a été publié par la chaîne YouTube ConceptsiPhone. Il ne dure que 35 secondes, mais il suffit de bien voir à quoi pourrait ressembler le prochain smartphone d’Apple.

Dans la vidéo, nous voyons une configuration de trois objectifs de caméra, une puce A14 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, nous voyons le capteur LiDAR qu’Apple a incorporé dans la dernière génération d’iPad Pro. Ce capteur, comme vous le verrez dans le concept, serait capable de mesurer les données de profondeur des objets pour recréer des modèles en trois dimensions.

Apple devrait lancer quatre modèles d’iPhone 12 en septembre: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Mais selon les rumeurs, la société au logo de pomme mordue retardera la commercialisation de ses nouveaux téléphones jusqu’en octobre. Bien que de nombreuses fuites indiquent déjà certaines des nouveautés qu’elles auront, nous sommes sûrs qu’Apple a de nombreuses surprises en réserve pour les logiciels et le matériel.