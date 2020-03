Le nouveau Mac mini avec une capacité de stockage doublée fait ses débuts pour 799 $

Apple a publié une mise à jour mineure du Mac mini, qui inclut désormais le double du stockage en tant que modèle d’entrée de gamme précédent pour le même prix.

Le Mac mini est l’option de bureau la moins chère d’Apple

Rien d’autre ne semble avoir changé dans le Mac mini autre que le stockage flash par défaut. Mais, la dernière mise à jour d’Apple signifie que vous pouvez obtenir un nouveau Mac mini au même prix avec deux fois plus d’espace de stockage.

Pour le modèle standard à 799 $, vous obtiendrez 256 Go de stockage avec un processeur Intel i3, et le modèle à 1099 $ dispose désormais de 512 Go de stockage avec un processeur Intel i5. Les configurations supplémentaires incluent un stockage plus élevé et de meilleurs processeurs. Un modèle avec un processeur Intel i7, un stockage maximal à 2 To et 64 Go de RAM se vend pour 2899 $.

Les options de retrait ne sont pas disponibles en raison de la fermeture de l’Apple Store, mais les commandes passées immédiatement seront expédiées avant le vendredi 20.