Le nouveau MacBook Air 2020 d’Apple tombe à 899 $ (100 $ de rabais)

Les guerres de prix sur le nouveau MacBook Air 2020 d’Apple chauffent, avec B&H frappant 100 $ de rabais sur le modèle standard en gris espace et argent. Au prix de 899 $, cette offre est disponible uniquement jusqu’à épuisement des stocks.

899 $ MacBook Air 2020

MacBook Air 2C (1,1 GHz, 8 Go, 256 Go) Gris: 899,99 $ (100 $ de rabais)

MacBook Air 2C (1,1 GHz, 8 Go, 256 Go) argent: 899 $ (100 $ de rabais)

Ce 100 $ de réduction sur le nouveau MacBook Air 2020 d’Apple offre le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur la spécification dual-core (1,1 GHz, 8 Go, 256 Go) dans votre choix de Silver ou Space Grey. Prenez en compte la livraison gratuite de 2 jours dans les États-Unis contigus et cette offre est un vol, mettant l’Air entre vos mains rapidement.

Les démarques antérieures de ce calibre se sont épuisées rapidement, il est donc préférable de magasiner maintenant tant qu’il reste du stock.

Pour des économies de coupons sur chaque nouveau MacBook Air, assurez-vous de consulter l’AppleInsider Guide des prix du MacBook Air 2020. Voici un échantillon de quelques-unes des offres sur les modèles CTO:

Offres sur les modèles améliorés

MacBook Air 2C (1,1 GHz, 8 Go, 512 Go): 1149 $ * (50 $ de rabais)

MacBook Air 4C (1,1 GHz, 8 Go, 256 Go): 1049 $ * (50 $ de rabais)

MacBook Air 4C (1,1 GHz, 8 Go, 512 Go): 1229 $ * (70 $ de rabais)

MacBook Air 4C (1,1 GHz, 16 Go, 512 Go): 1449 $ * (50 $ de rabais)

MacBook Air 4C (1,1 GHz, 16 Go, 1 To): 1649 $ * (50 $ de rabais)

* Prix avec code promo APINSIDER chez Adorama en utilisant les liens tarifaires ci-dessus. [Need help?]

