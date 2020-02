Le nouveau MacBook Pro d’Apple est fortement réduit en février

L’une des baisses de prix les plus agressives que nous ayons vues est revenue pour début février. La baisse de prix populaire de 300 $ de B&H sur plusieurs configurations de MacBook Pro 16 pouces est de retour, avec des prix aussi bas que 2099 $ avec une livraison gratuite de 2 jours et des incitations financières.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l’année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Les prix les plus bas sont de retour

Ces démarques sur le nouveau MacBook Pro d’Apple sont parmi les meilleures que nous ayons vues depuis le Black Friday. Avec des prix aussi bas que 2099 $ pour le populaire modèle 6 cœurs en gris sidéral, les offres chez B&H ont battu les prix d’Amazon au moment de la presse de 75 $ à 100 $.

B&H comprend également un certain nombre d’avantages, tels que l’expédition gratuite de 2 jours dans les États-Unis contigus pour une livraison rapide à votre porte. Les acheteurs résidant dans des États éligibles peuvent également obtenir un remboursement de la taxe de vente avec la carte Payboo – ou les clients peuvent opter pour un financement sans intérêt lorsqu’ils sont payés en totalité dans les 12 mois avec la carte de financement B&H.

On ne sait pas exactement quand ces offres spéciales prendront fin, mais l’inventaire peut être limité et les prix peuvent changer à tout moment. Pour les offres sur tous les autres MacBook Pro 16 pouces, y compris les remises exclusives sur les coupons, assurez-vous de consulter l’AppleInsider Guide des prix du MacBook Pro 16 pouces.

Baisse de prix du MacBook Pro 16 pouces

MacBook Pro 16C 16 pouces (2,6 GHz, 16 Go, 512 Go, AMD 5300M) gris sidéral: 2099 $ (300 $ de rabais) [Compare at Amazon]

MacBook Pro 16C 16 pouces (2,6 GHz, 16 Go, 1 To, AMD 5300M) Gris: 2349 $ (250 $ de rabais)

MacBook Pro 8C 16 pouces (2,3 GHz, 16 Go, 1 To, AMD 5500M 4 Go): 2499 $ (300 $ de rabais) [Compare at Amazon]

Trouvez plus de 100 offres MacBook Pro 16 “de plus dans notre guide des prix …

Ajouter AppleCare

Un plan de protection étendu AppleCare peut être ajouté à ces ordinateurs portables MacBook Pro 16 pouces lors du paiement. Recherchez simplement l’option AppleCare dans votre panier.

