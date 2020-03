Le nouveau support Logitech Powered peut recharger simultanément les AirPods, iPhone et Apple Watch

Logitech a lancé une nouvelle gamme d’appareils de charge sans fil sous la marque Powered, y compris la station de charge sans fil 3-en-1 qui est capable de charger un iPhone, des AirPods et une Apple Watch en même temps.

Station d’accueil 3 en 1 avec chargement sans fil Logitech

Lancée mercredi, la gamme Powered se compose de trois points de recharge sans fil avec différentes fonctionnalités. Tous sont des accessoires certifiés Qi, ce qui signifie qu’ils fonctionneront tous avec des iPhones dotés de capacités de charge sans fil, ainsi qu’avec des smartphones similaires d’autres fabricants.

La station d’accueil 3-en-1 de charge sans fil alimentée est l’attraction principale, capable de recharger le plus d’articles simultanément. Composé d’un support vertical pour l’iPhone lui-même, qui fournit une puissance allant jusqu’à 7,5 watts, la station d’accueil comprend un espace à gauche qui peut recharger un étui de chargement sans fil AirPods ou AirPods Pro, ainsi qu’un autre élément à droite qui peut se recharger une Apple Watch.

Support de charge sans fil et support de charge sans fil Logitech

Le Powered Stand est une station de charge verticale sans fil pour iPhone, capable de fournir 7,5 watts à un iPhone, ou jusqu’à 9 watts pour les appareils compatibles. Utilisant une conception à trois bobines, le support vertical peut également être utilisé pour recharger le boîtier AirPods, à 5 watts.

Enfin, le Powered Pad est une plate-forme basse pour le chargement sans fil, qui laisse les appareils mobiles à plat dessus pendant la recharge. Tout comme le support motorisé, il offre entre 5 watts et 9 watts de charge sans fil et prend en charge le boîtier AirPods.

Tous les modèles incluent des systèmes de gestion de la chaleur, utilisant une combinaison d’algorithmes et de capteurs de chaleur internes, pour garantir qu’aucune surchauffe ne se produit pendant la recharge des appareils. Toute la gamme est disponible dans les options de couleur graphite et blanc, avec le Powered Pad également offert en lilas et en sauge bleue.

Le dock Logitech Powered Wireless Charging 3-in-1 est au prix de 129,99 $, le support de charge sans fil Powered est de 59,99 $ et le chargeur de charge sans fil Powered coûte 39,99 $. Tous sont répertoriés sur la boutique Logitech comme étant disponibles à l’achat prochainement.