Le nouvel étui robuste Moment de Nomad mélange du cuir durable avec la photographie

Par Andrew O’Hara

Mercredi 05 février 2020, 07h00 PT (10h00 HE)

Nomad vient de lancer une version mise à jour de son étui Rugged populaire avec un adaptateur d’objectif Moment intégré qui pourrait être parfait si vous avez besoin de plus d’objectifs pour la photographie de votre iPhone.

Étui robuste Nomad Moment

Qualité nomade

Nous avons déjà présenté les derniers étuis Nomad dans nos rafles pour iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Mac ainsi que pour l’iPhone 11. Ces nouveaux étuis sont assez similaires, bien qu’ils aient de petites différences.

Cuir Horween sur l’étui robuste Nomad

Chaque étui est enveloppé dans du cuir provenant de la tannerie Horween de Chicago – la plus ancienne des États-Unis. Le cuir est de haute qualité et développe une patine exceptionnelle plus vous utilisez les étuis. Nous avons utilisé les produits Nomad pendant de longues périodes et pouvons garantir à quel point ils ont vieilli jusqu’à présent.

L’étui robuste de Nomad est disponible en noir et marron

À l’intérieur de l’étui est une doublure en microfibre pour aider à protéger votre téléphone. Chaque étui est conçu pour résister à des chutes allant jusqu’à six pieds grâce au pare-chocs en caoutchouc à l’extérieur.

Au bas du boîtier se trouvent des points d’ancrage de la longe de chaque côté des ports de haut-parleur. Les cordons disparaissent et gagnent en popularité et sont actuellement à la hausse, et en avoir un a encore plus de sens pour un cas axé sur la photographie où vous pouvez tenir votre téléphone de manière précaire pour obtenir la bonne photo.

Montures de moment

Moment propose une large gamme d’étuis photo qui sont excellents à leur propre égard, mais pas aussi agréables que les modèles Nomad. Nomad lance la gamme Moment pour iPhone XS et iPhone XS Max signifie que nous n’avons pas eu à choisir entre un étui en cuir de qualité et la monture d’objectif Moment.

Objectif 18 mm de Moment sur le boîtier robuste Nomad

Ils ont mélangé les deux ensemble, ajoutant la monture Moment dans le logement de la caméra du boîtier Nomad. Le support est très solide pour garantir que votre verre Moment n’ira nulle part.

La dernière série d’iPhones a trois objectifs; un grand-angle, un ultra-large et un téléobjectif. Les objectifs de Moment sont conçus pour s’adapter à l’objectif télé ainsi qu’à l’objectif grand angle. Il n’est pas vraiment nécessaire de monter un objectif sur l’ultra-large.

Prendre des photos avec l’étui robuste Nomad et un objectif Moment

Si vous n’êtes pas familier avec les objectifs Moment, ce sont des objectifs de photographie et de filmographie de qualité supérieure fabriqués à partir de métal et de verre. Ils se montent sur la monture Moment avec un simple système à baïonnette. Placez simplement l’objectif dans le boîtier et faites-le pivoter de 90 degrés.

Devriez-vous acheter l’étui robuste Nomad Moment?

Les nouveaux étuis robustes Moment de Nomad pour les iPhones 2019

Si vous prenez une quantité importante de photos sur votre iPhone, vous devriez vérifier les objectifs de Moment. Ils peuvent vraiment ajouter à vos photos et prendre vos images à un nouveau niveau. L’objectif qui sort signifie qu’il n’est pas exactement empochable dans toutes les circonstances, mais au moins maintenant vous pouvez avoir un certain niveau de protection élégante pour votre iPhone.

Avantages

Cuir Horween Premium

Compatible avec les nouveaux iPhones et appareils Pixel

Intègre le montage Moment

Ancrages de longe

Protection contre les chutes de six pieds

Les inconvénients

Pas d’option “leahter actif”

Évaluation: 4.5 sur 5

Où acheter

Le nouveau boîtier Nomad Rugged Moment est maintenant disponible pour 49,95 $ sur le site Web de Nomad. Vous pouvez vous procurer des lentilles sur le site Web de Moment.