Le partenaire de compensation d’Apple Card obtient l’approbation pour opérer en Chine

Mastercard a été approuvée par la Banque populaire de Chine pour commencer à exploiter son activité de compensation de cartes bancaires en Chine, ce qui ouvre la possibilité à Apple d’étendre sa carte Apple dans le pays.

L’approbation de Mastercard est un pas de plus vers Apple Pay pour obtenir une approbation complète en Chine

Un rapport de Bloomberg a noté que la demande de Mastercard a été approuvée aujourd’hui, citant un avis officiel. La RPC a longtemps maintenu China UnionPay comme monopole d’État pour le traitement de tous les services de compensation de cartes bancaires ainsi que d’autres services financiers. Cependant, en 2015, le pays a lancé des plans pour permettre aux entreprises étrangères de demander des licences et d’établir des opérations locales dans le pays.

Mastercard, Visa et American Express ont toutes demandé à mettre en place des services de compensation de cartes bancaires en Chine, ce qui leur permettrait de commencer à émettre des cartes et à traiter les transactions avec les commerçants sur le plus grand marché de paiements mobiles du monde, estimé aujourd’hui à 129 billions de yuans (27 $). trillions) par an.

Les émetteurs de cartes se sont plaints des barrières à l’entrée en Chine qui ont retardé leur capacité à pénétrer le marché alors que les entreprises nationales prospéraient. Le rapport note que la Chine compte désormais 8,2 milliards de cartes bancaires en circulation, dont 90% sont des cartes de débit. Il est également devenu populaire de payer avec des applications bancaires associées à l’aide de codes-barres ou de NFC.

Apple a déjà activé Apple Pay pour les utilisateurs en Chine continentale, mais il se limite à travailler uniquement sur le Web via Safari sur iPhone et iPad exécutant iOS 11.2 ou version ultérieure. Apple Pay Standard travaille à Hong Kong, Taïwan et Macao, selon certaines régions de la Chine qui opèrent chacune avec différents niveaux d’indépendance.

On ne sait toujours pas quand ni même si la Chine permettra à Apple de libérer tout le potentiel d’Apple Pay en Chine continentale, où le gouvernement cherche à contrôler davantage les transactions financières et considère probablement la sécurité d’Apple Pay comme une menace.

Apple a obtenu l’autorisation d’exploiter Apple Pay avec Express Transit à Pékin et à Shanghai à l’aide de cartes de transport émises par le système. Apple Pay fonctionne également dans les systèmes de transport en commun à Guangzhou et Hangzhou lorsqu’il est configuré avec un compte UnionPay.

Si Apple Pay parvient à obtenir une approbation complète en Chine, l’approbation parallèle de Mastercard devrait également permettre à Apple de présenter Apple Card et ses nouveaux services intégrés au portefeuille dans le pays.

La carte Apple, ainsi que le service Apple Pay Cash prenant en charge les paiements gratuits entre particuliers, ne sont actuellement disponibles que pour les utilisateurs ayant des comptes établis aux États-Unis. Cependant, les Américains avec Apple Card peuvent l’utiliser partout où les transactions sans contact Apple Pay NFC fonctionnent, ou via leur Mastercard physique partout où les principales cartes de crédit sont acceptées.