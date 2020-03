Le PDG d’Amazon dévoile le projet d’atterrisseur lunaire «Blue Moon»

En mai, Uber a lancé une nouvelle expérience: vendre des billets de train et de bus via son application pour ses clients à Denver, Colorado. Aujourd’hui, la société rapporte avoir vendu plus de 1 200 billets pour le district régional des transports de la ville, qui exploite le système de transports en commun de Denver.

LA SOCIÉTÉ ANNONCE UNE CROISSANCE MOYENNE DE 42 POUR CENT PAR SEMAINE PENDANT LA PÉRIODE DE DÉPLOIEMENT

Uber Transit, la fonction de billetterie intégrée de l’entreprise, a été mise à la disposition d’une petite cohorte de clients en mai, et est depuis devenue accessible à 100% des utilisateurs d’Uber à Denver depuis le 25 juin. L’entreprise enregistre une croissance moyenne de 42% par semaine pendant la période de déploiement.

Uber peut ne pas gagner d’argent en vendant des billets de bus et de métro via son application, mais elle voit une augmentation des affaires en conséquence. Depuis qu’Uber a lancé sa fonction de planification du transport en commun en janvier, les voyages Uber à Denver qui commencent ou se terminent dans une station de transport en commun ont augmenté de 11,6%. Cela contribue à renforcer l’affirmation d’Uber selon laquelle elle aide à résoudre le défi du premier mile / dernier mile qui sévit dans de nombreuses villes.

Uber a également déclaré que le nombre d’achats répétés de billets a augmenté chaque semaine depuis le lancement de la billetterie. À la semaine du 24 juin, environ 25% des billets vendus avaient été achetés par des utilisateurs qui avaient déjà acheté des billets sur l’application.

La nouvelle fonctionnalité de transport en commun d’Uber est optimisée par Masabi, une entreprise technologique basée à Londres qui construit un logiciel de billetterie mobile pour les transports publics. Il s’agit de la première incarnation du partenariat entre Uber et Masabi depuis que les deux sociétés ont conclu un accord l’année dernière pour intégrer la plate-forme de billetterie mobile de cette dernière dans l’application de la première. Les cyclistes d’Uber à Denver ont pu voir les informations de bus et de train en temps réel lorsqu’ils ouvrent l’application depuis janvier, grâce à la société de données de transport Moovit.

Pour l’instant, Uber fait lentement sa première incursion dans les transports publics, une ville à la fois. Jusqu’à présent, la société propose des horaires de métro et de bus en temps réel, des comparaisons de temps et de coûts, et des directions point à point pour les clients de Londres et de Boston. Il lancera très probablement l’achat de billets dans ces villes plus tard cette année.

