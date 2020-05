Le PDG d’Apple, Tim Cook, affirme que la demande en Chine s’est largement redressée et que le commerce de détail a atteint un niveau record au T2

Apple a vu la demande en Chine se remettre largement des effondrements liés aux coronavirus plus tôt dans l’année, a déclaré jeudi le PDG d’Apple, Tim Cook.

Le dirigeant d’Apple a déclaré que la société “se portait bien” en Chine au début du mois de janvier avant que les blocages de COVID-19 ne se produisent vers la seconde moitié du mois. La demande a chuté en février, au cours des procédures de verrouillage et de la fermeture des magasins Apple au pays, a ajouté Cook.

Alors que le verrouillage s’est atténué vers la seconde moitié de février, Apple a commencé à rouvrir ses magasins en Chine sur une base échelonnée. De là, Cook a déclaré qu’Apple avait vu la demande s’améliorer en mars, et encore plus en avril.

Alors que le trafic piétonnier vers les points de vente Apple est de retour à son niveau de février, Cook a ajouté qu’il n’est pas revenu aux niveaux d’avant la pandémie. De plus en plus de clients se tournent vers la vente au détail en ligne dans le pays et dans le monde, résultat naturel des quarantaines et des craintes de pandémie. Cependant, Cook s’attend à ce que le trafic dans les magasins physiques revienne à la normale.

En février, Apple a indiqué qu’elle ne respecterait probablement pas les prévisions de revenus financiers précédentes en raison de problèmes de production et de demande en Chine.

À un autre moment de l’appel, Cook a déclaré que les contraintes d’approvisionnement étaient largement résolues fin mars. Le directeur financier Luca Maestri a également mentionné que la chaîne d’approvisionnement mondiale d’Apple était “de nouveau opérationnelle”.