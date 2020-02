Le PDG de Disney, Bob Iger, démissionne

Le PDG de longue date de Disney et ancien membre du conseil d’administration d’Apple, Bob Iger, abandonnera immédiatement les rênes du géant du divertissement, a annoncé mardi la société.

L’ancien PDG de Disney Bob Iger (à gauche) avec l’actuel PDG Bob Chapek.

Dans une annonce, le conseil d’administration de Disney a déclaré qu’Iger resterait dans l’entreprise pour diriger les «efforts créatifs» en tant que président exécutif jusqu’à la fin de son contrat le 31 décembre 2021. Il prendra la place de PDG de Bob Chapek, un cadre chevronné qui plus récemment, il a été président des parcs, expériences et produits Disney.

“Avec le lancement réussi des activités de vente directe aux consommateurs de Disney et l’intégration de Twenty-First Century Fox en bonne voie, je pense que c’est le moment optimal pour passer à un nouveau PDG”, a déclaré Iger dans un communiqué.

Au cours de ses plus de 15 ans en tant que PDG, Iger a réussi à négocier un certain nombre d’acquisitions importantes, notamment Pixar, Marvel, Lucasfilm et 21st Century Fox, qui ont transformé la société de médias déjà puissante en un géant de l’industrie. L’accord de 7,4 milliards de dollars conclu avec Pixar, signé en 2006, a amené le défunt cofondateur d’Apple et intervenant majoritaire de Pixar, Steve Jobs, à devenir le plus grand actionnaire privé de Disney.

Ce qui a commencé comme une relation tumultueuse avec Jobs s’est rapidement transformé en un partenariat qui a annoncé des liens toujours plus étroits entre Disney et Apple. C’est Iger, avec la cajolerie de Jobs, qui a accepté de distribuer la programmation ABC via l’iTunes Store, une victoire majeure pour la branche des services numériques d’Apple.

“Nous avons eu des réactions négatives de tout le monde – des affiliés, des détaillants et des guildes”, a-t-il déclaré. “Mais cela a changé ma relation avec lui [Jobs] bigtime “, a déclaré Iger dans une interview en 2014.” Et cela a conduit à un bien meilleur dialogue sur Pixar. “

Iger a siégé au conseil d’administration d’Apple en 2011, mais a été contraint de démissionner l’année dernière avant le lancement du concurrent Apple TV + Disney + en novembre. Le service de Disney a connu un succès précoce, attirant 28,6 millions d’abonnés en moins de trois mois de disponibilité.

Iger a repoussé la retraite à plusieurs reprises au cours des dernières années, mais en 2019, a manifesté son intention de donner suite à un plan de relève. Lors de la journée des investisseurs de Disney l’année dernière, Iger a déclaré: “2021 sera le moment pour moi de démissionner enfin”, expliquant plus tard qu’il voulait se concentrer sur des projets créatifs après l’acquisition réussie de Fox et le lancement de Disney +, rapporte CNBC.