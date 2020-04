Un recours collectif déposé lundi suggère qu’Apple a intentionnellement trompé les clients en omettant de divulguer les différences de conception et de performances entre le réseau d’antennes MIMO 2×2 “inférieur” dans l’iPhone XR et la configuration MIMO 4×4 dans l’iPhone XS et XS Max.

Déposée auprès du tribunal de district américain du district nord de la Californie, la plainte allègue que la solution d’antenne de l’iPhone XR est inférieure à la baie MIMO 4×4 de l’iPhone XS. De plus, Apple n’a pas informé les consommateurs que la conception “fait que l’iPhone XR a la moitié de la connectivité du signal et la vitesse 4G de l’iPhone XS et de l’iPhone XS Max et rend le XR beaucoup moins capable d’obtenir une connexion fiable dans les mêmes zones où le XS et Max peuvent se connecter de manière fiable. “

Les tests précédents effectués par divers médias semblent étayer ces affirmations, au moins en partie. Si Apple a caché le fait est discutable, car la société indique clairement la disposition des antennes de l’iPhone XR sur une page Web de spécifications techniques qui note “WiFi 802.11ac avec 2×2 MIMO” sous une description des capacités “Cellulaire et sans fil”. La page est active dans une certaine mesure depuis 2018. Cependant, une autre page Web proposant une comparaison de modèles d’iPhone mentionne simplement les capacités “MIMO” pour le combiné.

Le costume poursuit en étiquetant le réseau d’antennes MIMO 2×2 comme un “défaut”, citant des plaintes de clients concernant des problèmes de connectivité au Royaume-Uni et dans d’autres régions, y compris aux États-Unis.

L’iPhone XR des demandeurs aurait commencé à montrer des signes de dégradation de la connexion réseau peu de temps après l’achat. Parallèlement aux problèmes de communication vocale, le combiné avait des problèmes d’envoi et de réception de messages texte et souffrait de connexions de données intermittentes ou inutilisables. La poursuite fait état de problèmes presque identiques de plaignants vivant en Alabama, en Californie, en Floride, en Géorgie, au Nevada, à New York, en Pennsylvanie, en Caroline du Sud, au Texas et au Wisconsin.

Lorsqu’il a été contacté au sujet des problèmes de connectivité, Apple a présenté aux utilisateurs une gamme d’options, allant de la réinitialisation d’usine à la prise de contact avec leurs opérateurs de réseau respectifs. Les messages du Forum, y compris ceux des pages de support d’Apple, sont également cités comme preuves de fond d’une dissimulation néfaste.

Tous les plaignants nommés affirment qu’ils n’ont appris que récemment la décision d’Apple d’intégrer un réseau d’antennes MIMO 2×2 dans l’iPhone XR, et certains n’auraient pas acheté l’appareil à son prix de vente s’ils avaient eu connaissance de la conception.

L’iPhone XR d’Apple a été lancé en 2018 en tant qu’offre iPhone sous-phare de l’entreprise, juste en dessous des iPhone XS et XS Max. Avec un assortiment de technologies avancées, comme Face ID, un écran Liquid Retina et une caméra arrière de haute qualité, et un prix relativement bon marché, le combiné a été un succès immédiat. Selon un rapport de février, l’iPhone XR a dominé le marché des smartphones en 2019 avec environ 46,3 millions d’unités expédiées.

Le procès allègue une violation de la garantie expresse, une violation de la garantie implicite, des violations de la California Consumer Legal Remedies Act, des violations de la loi californienne sur la concurrence déloyale et une fraude par dissimulation. Les demandeurs demandent la certification du statut de classe, des dommages non spécifiés de plus de 5 millions de dollars et des frais juridiques.