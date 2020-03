Le processeur Core i5 à quatre cœurs est un gros coup de pouce pour le MacBook Air 2020

Le MacBook Air actualisé d’Apple est considérablement plus puissant que son prédécesseur, les premiers tests de référence révèlent que la version Core i5 des derniers modèles offre une amélioration significative des performances par rapport à son homologue plus ancien.

Lancé le 18 mars, le MacBook Air 2020 a apporté un certain nombre de modifications au Mac léger, la principale différence étant l’option de choisir un processeur plus puissant. Alors que le modèle 2019 précédent était livré avec un processeur Intel Core i5 bicœur sans options alternatives, l’édition 2020 propose des versions équipées de processeurs Core i3, Core i5 et Core i7.

Alors que l’ancien modèle utilisait un Core i5 bicœur de 8e génération avec une horloge de base de 1,6 GHz, le Core i5 dans l’itération 2020 est un modèle quadricœur de 10e génération avec une vitesse d’horloge de base de 1,1 GHz. Sur le papier, les changements de processeur seraient une mise à niveau en général, mais les premiers repères de Six Colours révèlent que le 2020 est beaucoup plus puissant que la version précédemment vendue, malgré la vitesse d’horloge de base inférieure.

Dans les tests Geekbench 5 monocœur, le MacBook Air avec le processeur Core i5 a obtenu un score de 1 047, tandis que le précédent MacBook Air n’a atteint que 790. Pour les tests multicœurs, l’ancien modèle bicœur a réussi un score de 1 628, mais la puce quadricœur a permis de porter le modèle 2020 à 2 658.

Les résultats de Jason Snell sont dans le même stade que ceux enregistrés dans Geekbench, indiquant qu’ils sont exacts. Les résultats montrent également les avantages des nouvelles itérations du processeur, ainsi que le simple passage de puces double cœur à quatre cœurs.

Parallèlement aux changements de processeur, le MacBook Air 2020 comprend également des capacités de stockage plus élevées de 256 Go au plus bas et de 2 To à son plus haut, la prise en charge d’un moniteur 6K jusqu’à 60 Hz et un remplacement de clavier le rapprochant du MacBook 16 pouces Pro.