Le profil du responsable des achats d’Apple détaille les négociations avec les fournisseurs

Un profil du vice-président d’Apple, Tony Blevins, connu sous le nom de «Blevinator», révèle un architecte qui punit les tactiques de la chaîne d’approvisionnement qui tirent parti de la position dominante du géant de la technologie pour éliminer les offres les plus fortuites des fournisseurs.

Fabrication de verre Apple Store en Allemagne. | Source: Apple

Jeudi, un article du Wall Street Journal caractérise Blevins comme un négociateur particulièrement astucieux, implacable et parfois impitoyable qui ne recule devant rien pour garantir à Apple un accord favorable. Par exemple, Blevins a été exploité pour réduire le coût de l’enceinte en verre d’Apple Park, économisant des centaines de millions de dollars sur le projet.

Apple a longtemps été salué pour son sens aigu de la chaîne d’approvisionnement, une réputation bien méritée entretenue par l’ancien chef de l’exploitation et actuel PDG Tim Cook. Cook, considéré par certains comme un «génie opérationnel», a permis à l’entreprise de mieux contrôler son processus de production en externalisant la fabrication, en rationalisant l’inventaire des canaux et en réalisant des investissements intelligents à long terme. Plus important encore, il a assemblé le réseau de fournisseurs d’Apple.

Selon le rapport, Blevins transmet la rubrique de Cook sur la chaîne d’approvisionnement et le fait à un moment crucial; un marché du smartphone affaissé exerce une pression sur Apple, dont la fortune est principalement liée au succès de l’iPhone. Traire la chaîne d’approvisionnement du matériel pour supprimer les dépenses est une stratégie efficace pour maintenir les marges brutes à mesure que l’entreprise attend le marasme et se concentre sur la construction d’autres domaines comme les services.

C’est Blevins qui a conçu et exécuté un plan qui priverait finalement le fabricant de puces Qualcomm de quelque 8 milliards de dollars. Baptisée Project Antique, l’initiative lancée en 2014 et conçue pour réduire les remises d’Apple à Qualcomm, vraisemblablement en ce qui concerne les licences IP. Le rapport ne parvient pas à approfondir le plan, mais suggère que le passage d’Apple aux modems Intel faisait partie de la stratégie, tout comme une poursuite en 2017 sur les redevances de brevets.

Blevins a invité les sous-traitants responsables de la production de puces reposant sur Qualcomm IP au Grand Hyatt Hotel de Taipei, selon le rapport. L’exécutif d’Apple a informé les fournisseurs collectés qu’ils n’avaient plus besoin de payer des frais de licence à Qualcomm, paiements qu’Apple remboursait à l’époque. En avril 2017, Qualcomm a révélé que les fabricants sous contrat d’Apple retenaient les paiements de redevances. Apple a lui-même refusé de payer des redevances et accusait un retard de 7 milliards de dollars sur les paiements en octobre 2018, selon des documents judiciaires. Qualcomm a déclaré plus tard avoir perdu 8 milliards de dollars en frais de licence non payés.

Apple et Qualcomm ont réglé la bataille juridique tentaculaire en avril 2019. Aux termes de l’accord, Apple paierait un montant non spécifié (estimé ultérieurement à 6 milliards de dollars) et conclurait un nouvel accord de licence avec le fabricant de puces.

Dans un autre exemple de la ténacité de Blevins à conclure l’accord le plus favorable, l’exécutif a joué les premiers fabricants sous contrat d’iPhone les uns contre les autres alors que les ventes du combiné montaient en flèche. STMicroelectronics a perdu sa place pour fournir des pièces de gyroscope pour iPhone en 2013 après avoir tenu ferme sur les négociations, perdant à l’entreprise environ 150 millions de dollars de revenus annuels.

Blevins a également joué un rôle central dans la chute d’Imagination Technologies, une société de technologie graphique basée au Royaume-Uni à partir de laquelle Apple a accordé diverses licences IP. Après avoir réfléchi à un rachat de l’entreprise, Apple a commencé à braconner les employés d’Imagination en 2013, signalant que le fabricant d’iPhone travaillait sur sa propre solution de GPU. Les dirigeants d’imagination se méfiaient de perdre Apple en tant que client, mais ne pouvaient guère faire plus que de négocier des accords existants.

En 2017, Blevins a informé Imagination qu’il envisageait de cesser d’octroyer des licences pour la technologie de la firme alors qu’elle déplaçait le travail sur une solution graphique mobile en interne. Imagination a annoncé le développement, avec le consentement de Blevins, et a vu sa valeur boursière chuter de 70% en un trimestre. Apple a déclaré plus tard avoir cessé de prendre une nouvelle adresse IP à Imagination en 2015, suscitant des inquiétudes concernant les divulgations publiques de la société britannique.

Imagination a été vendue à une société de capitaux soutenue par la Chine en septembre 2017 pour 550 millions de livres sterling. Plus récemment, la société a signé ce mois un nouvel accord avec Apple pour l’accès à une adresse IP inconnue.

Blevins est également en charge de l’application des accords de non-divulgation d’Apple, qui peuvent encourir des sanctions de plus de 50 millions de dollars. En 2017, il aurait critiqué un dirigeant de Japan Display pour avoir prétendument enfreint les règles d’Apple en révélant publiquement qu’un certain nombre de sociétés avaient passé des commandes d’écrans LCD. “Es-tu stupide?” Blevins a demandé à l’exécutif, selon le rapport. Apple aurait exigé 5 millions de dollars pour avoir violé les termes du contrat, mais n’a pas perçu. Au lieu de cela, Japan Display a accepté de soumettre les futurs communiqués de presse à Apple avant les événements publics.