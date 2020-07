Le programme «Africa Rising» d’Apple Music met en lumière les artistes africains émergents

Annonces :

Apple Music a lancé cette semaine une nouvelle initiative de découverte d’artistes et une liste de lecture qui accompagnera les artistes et les musiciens africains.

Dans le cadre du programme « Africa Rising », l’équipe éditoriale d’Apple Music sélectionnera un artiste du continent à mettre en avant tous les deux mois. Une liste de lecture compagnon comprendra également des chansons de certains des nouveaux artistes émergents d’Afrique.

Le premier choix d’Apple Music est Omah Lay, basé au Nigéria, connu pour son premier album afro-fusion « Get Layd ».

« J’ai toujours utilisé Apple Music, voyant mes artistes préférés sur les couvertures et les fonctionnalités des listes de lecture, mais ici, je suis plutôt le premier artiste d’Africa Rising d’Apple Music. Je suis bouleversé, les rêves se réalisent vraiment », a déclaré Lay dans un communiqué.

Les autres artistes de la liste de lecture incluent Rema, Fireboy DML, Terri et Sha Sha, entre autres.

Le lancement de la liste de lecture et du programme fait suite aux débuts de l’émission de radio consacrée à l’Afrique Beats 1, « Africa Now Radio with Cuppy ».