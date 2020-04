Le projet de recherche de contacts Apple-Google est né chez Apple, développé «en quelques semaines»

La technologie de suivi des contacts d’Apple et de Google, qui sera déployée le 1er mai, a été développée et lancée par une poignée d’employés d’Apple en moins d’un mois, selon un nouveau rapport.



Le système de suivi des contacts, désormais connu sous le nom de notification d’exposition, alertera un utilisateur d’iPhone ou d’Android s’il est récemment entré en contact avec une personne dont le test de COVID-19 est positif.

Le traçage des contacts, une méthode pour suivre la propagation d’une maladie en surveillant avec qui une personne infectée a pu être en contact, est généralement laborieux. Le système Apple et Google, désormais connu sous le nom plus précis de “notification d’exposition”, simplifie et automatise largement ce processus à l’aide de smartphones.

Selon un nouveau rapport de CNBC, l’idée est née à la mi-mars d’une petite équipe d’Apple qui réfléchissait à des moyens de lutter contre le coronavirus. À l’époque, ces employés savaient que les smartphones pouvaient être essentiels pour assouplir les restrictions relatives au séjour à la maison.

Notamment, la vitesse du projet était “très inhabituelle” pour Apple, le résultat de membres de l’équipe travaillant à trouver une solution à temps pour aider à atténuer la propagation rapide de COVID-19. En “quelques semaines”, une douzaine d’employés d’Apple travaillaient sur la technologie, baptisée “Bubble”, avec le soutien du chef du logiciel Craig Federighi et du chef de l’exploitation Jeff Williams, le chef de facto des soins de santé.

Certains des premiers membres de l’équipe “Bubble” comprenaient des employés de la division des soins de santé d’Apple, son groupe de services de localisation et divers experts en logiciels. Finalement, il s’est élargi pour inclure deux des experts internes de la cryptographie d’Apple, ainsi que d’autres membres de l’équipe qui ont donné de leur temps.

Les solutions initiales développées par cette équipe comprenaient un système basé sur Bluetooth qui était strictement opt-in, envoyait des alertes anonymes aux appareils à proximité et stockait les informations de manière décentralisée. Ce sont toutes des fonctionnalités du système de notification d’exposition terminé.

Un autre facteur important a été de faire fonctionner le suivi des contacts automatisé en arrière-plan sur iOS, ce qui n’a pas été possible avec les restrictions de sécurité actuelles. Des efforts de recherche de contacts existaient déjà dans des endroits comme Singapour, mais ont été gravement entravés car ils exigeaient qu’un téléphone reste déverrouillé et qu’une application soit ouverte au travail.

Google, qui travaillait sur son propre système sous le nom de code “Apollo”, aurait été intégré à la fin du mois de mars lorsque le vice-président Android Dave Burke a contacté Apple à propos du projet.

Étant donné que les deux sociétés ne pouvaient pas annoncer publiquement qu’elles travaillaient ensemble sans le feu vert de leurs directeurs généraux, le PDG d’Apple, Tim Cook, a rencontré virtuellement le PDG de Google, Sundar Pichai, pour donner leur approbation finale du projet.

Le système de notification d’exposition Apple et Google devrait être publié le 1er mai, et l’API au niveau du système prendra en charge l’iPhone 6 et les versions ultérieures. En raison de l’implication de Google, le système fonctionnera également sur les iPhones et les appareils Android.

Bien qu’il appartienne finalement aux organisations de santé publique de développer les applications qui tireront parti de l’API, certains pays ont décidé de suivre leur propre voie. Le Royaume-Uni, par exemple, n’utilisera pas l’API et s’appuiera plutôt sur une base de données de suivi des contacts centralisée.