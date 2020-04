Le protecteur d’écran Invisible Shield Glass Elite Edge est presque invisible

Invisible Shield possède une grande variété de protecteurs d’écran; anti-éblouissement, blocage de la lumière bleue et intimité pour n’en nommer que quelques-uns. Maintenant, il a ajouté le nouveau Glass Elite Edge à ses offres.

Protecteur d’écran Invisible Shield Glass Elite Edge sur iPhone 11 Pro Max

Glass Elite Edge prend le protecteur d’écran en verre trempé Glass Elite d’Invisible Shield et ajoute un bord noir, ce qui le fait se fondre parfaitement dans les lunettes noires autour du magnifique écran de l’iPhone.

Quelle est sa force?

D’une manière générale, les tests de chute et les acabits ne sont pas très fiables ou scientifiques. Chaque goutte est unique en raison de sa hauteur, de la quantité de mouvement angulaire avec laquelle elle se déplace, du côté du téléphone avec lequel elle entre en contact et de la surface sur laquelle elle atterrit.

Protecteur d’écran Invisible Shield Glass Elite Edge sur iPhone 11 Pro Max

Donc non, nous n’avons pas mis le protecteur d’écran et avons délibérément laissé tomber notre téléphone d’innombrables fois en essayant de juger de sa force. Au lieu de cela, nous avons notre expérience du monde réel avec l’utilisation de protecteurs d’écran Glass Elite.

Nous allons régulièrement sans étui sur notre iPhone, même en option pour AppleCare afin de ne pas avoir à vous soucier particulièrement de ce qui se passe sur notre appareil. Cela dit, un protecteur d’écran est toujours quelque chose que nous recommandons.

Nos téléphones afficheront de petites micro-abrasions le long du haut et du bas de la vitre frontale juste après l’avoir rentré et sorti de nos poches un nombre incalculable de fois par jour. Une égratignure sur l’écran, bien qu’irritante, n’est pas couverte par une garantie, donc un protecteur d’écran est un moyen relativement peu coûteux d’éviter cela avec un encombrement minimal.

Protecteur d’écran Invisible Shield Glass Elite Edge sur iPhone 11 Pro Max

Sans oublier qu’en cas de chute, un protecteur d’écran peut vous faire économiser un voyage coûteux sur l’Apple Store. Si un écran d’iPhone se brise, Apple facture 29 $ sous AppleCare, mais cela peut monter rapidement si vous n’avez pas de garantie.

À notre époque, en utilisant des protecteurs d’écran Glass Elite, nous les avons fait craquer dans le passé, mais nous n’avons pas eu l’écran de notre iPhone endommagé en même temps. Pour nous, c’est la partie la plus importante.

Invisible Shield dit qu’il utilise une technologie d’échange d’ions pour augmenter la dureté et la résistance aux rayures, ce qui ne semble pas si éloigné du double processus d’échange d’ions qu’Apple utilise.

Installation

Tous les protecteurs d’écran d’Invisible Shield sont identiques. Ce n’est pas le processus le plus difficile, mais nous ne dirions pas non plus le plus simple.

La première étape consiste à nettoyer l’écran de l’iPhone à l’aide du chiffon en microfibre et de l’autocollant anti-poussière inclus. Une fois que l’écran est propre, vous placez le cadre autour du téléphone. Ensuite, décollez l’arrière du protecteur d’écran, placez-le dans le cadre et appuyez au centre.

Le protecteur d’écran Invisible Shield Glass Elite Edge se fond dans

Même les applicateurs les plus prudents peuvent toujours se retrouver avec un morceau de poussière sur l’écran, ce qui est très frustrant quand cela se produit. Mais à part l’installer dans une salle blanche, rien d’autre que Invisible Shield ne peut faire pour éviter cela.

Ce que nous avons rencontré avec cette version du protecteur d’écran que nous n’avions pas avec les autres, c’était de petites bulles sur les bords. Ces bulles semblaient être entre le bord noir et le centre et étaient une douleur royale pour sortir.

Nous avons réussi à nous débarrasser de ces bulles, mais il a fallu une bonne pression avec nos pouces pour forcer l’air à sortir des côtés du protecteur. Ce n’était pas facile.

Devriez-vous acheter le protecteur d’écran Glass Elite Edge?

Un protecteur d’écran est généralement une bonne chose à avoir sur votre téléphone, surtout si vous êtes plutôt rude avec. Pourtant, les protecteurs d’écran semblent beaucoup moins courants que les cas parmi les utilisateurs.

Ce protecteur d’écran fait un meilleur travail que les autres en se fondant dans l’écran et la plupart des gens ne se rendront même pas compte qu’il est là. Les bords ne sont pas incurvés comme nous le voyons avec le protecteur TemperedCurve de Belkin qui donne un peu de lèvre lorsque vous faites glisser vos doigts des bords de l’écran.

Protecteur d’écran Invisible Shield Glass Elite Edge sur iPhone 11 Pro Max

Dans l’ensemble, le protecteur d’écran est réactif, durable et se cache dans un site ordinaire. Zagg a développé l’un des processus d’application les plus simples et nous apprécions de ne pas avoir à craindre d’endommager l’écran de notre iPhone.

Avantages

La conception transparente s’intègre à l’avant de votre iPhone

Protège votre écran des rayures et des chutes

Processus de demande facile

Repousse les empreintes digitales

Les inconvénients

Les bords ne sont pas incurvés

Peut encore obtenir de la poussière ou des bulles

Évaluation: 4 sur 5

Où acheter

Le protecteur d’écran Glass Elite Edge d’Invisible Shield pour iPhone 11 et XR d’Apple coûte 39,99 $, mais les lecteurs AppleInsider peuvent économiser 20% instantanément avec le code promo INSIDER20, ramenant le prix à 31,99 $.