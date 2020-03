Le radar des futurs HomePods pourrait identifier les utilisateurs, surveiller certains paramètres de santé

Les appareils Apple, y compris HomePod, peuvent avoir la possibilité de détecter l’emplacement d’un utilisateur à proximité, d’agir sur ses gestes et de déterminer de quel utilisateur il s’agit.

Apple envisage d’inclure des émetteurs-récepteurs radar dans de nombreux appareils, tels que le HomePod

Une nouvelle demande de brevet d’Apple décrit comment les futurs appareils pourraient utiliser le radar pour localiser les utilisateurs à proximité, ou leurs appareils. En conjonction avec d’autres outils tels que la voix, les appareils équipés d’un radar pourraient se reconfigurer selon les préférences de l’utilisateur. HomePod, par exemple, pourrait l’utiliser pour distinguer quel utilisateur d’une famille lui parle, et ainsi proposer l’abonnement Apple Music correct.

«Dispositif électronique avec émetteurs-récepteurs radar indépendants co-implantés», brevet américain n ° 20200088870, prend soin de décrire un nombre illimité d’appareils différents auxquels un radar pourrait être ajouté, y compris les iPhones, iPads, Mac et Internet of Things. Mais il est particulièrement soucieux de résoudre un problème qui se produit avec les commandes vocales, comme l’utilisation de Siri sur HomePod.

“L’identification précise d’un utilisateur d’une interface utilisateur vocale peut être difficile”, note le brevet, “ce qui peut rendre plus difficile la personnalisation précise d’une interface utilisateur vocale selon les préférences et les besoins d’un utilisateur particulier.”

L’objectif global est d’avoir un système qui nécessite “peu ou pas de connaissances avancées par un utilisateur ou une formation pour un fonctionnement correct”. Apple souhaite que l’interface utilisateur s’adapte automatiquement “aux préférences de l’utilisateur et à son modèle mental de tâche”.

Ainsi, un appareil peut s’adapter à différents utilisateurs et à leurs préférences, mais l’appareil doit être sûr de la personne qui l’utilise actuellement. Avec cette solution proposée, l’appareil obtient au moins un émetteur radar et un récepteur radar. Il les utilise pour déterminer ce qui se trouve à proximité de l’appareil et où, très précisément, tout se trouve.

Cela inclura d’autres appareils, donc cela pourrait faciliter la possibilité pour un iPhone, par exemple, de localiser un iPad à proximité et de lui envoyer des données. Mais il recherchera également des individus.

“De plus, le dispositif électronique peut identifier l’individu sur la base au moins en partie des mesures radar”, poursuit le brevet. “L’identification de l’individu peut comprendre la détermination d’une identité spécifique de l’individu ou d’un attribut ou caractéristique d’identification de l’individu.”

Les appareils limiteraient intentionnellement la portée qu’ils utiliseraient le radar pour rechercher des personnes et d’autres objets

“[The device may detect] une ou plusieurs dimensions de l’environnement “, poursuit le brevet”.[This may] inclure une propriété acoustique de l’objet dans l’environnement ou une propriété acoustique de l’environnement. Par exemple… [it] peut accéder à une table de correspondance, stockée en mémoire, avec les propriétés acoustiques de différents matériaux et / ou objets en fonction des mesures radar. “

La majorité du brevet concerne l’identification d’un utilisateur et également de son environnement. Détecter les détails de l’environnement pourrait aider à ajuster la lecture audio, et cela pourrait aider à la précision des mesures radar.

En plus de déterminer la distance ou la proximité d’un utilisateur, un appareil équipé d’un radar pourrait évaluer différents détails sur cette personne. “En outre, sur la base au moins en partie des mesures radar, le dispositif électronique peut déterminer un signe vital et / ou une condition médicale de l’individu”, précise le brevet.

Ces aspects sanitaires pourraient être étendus. Dans l’exemple d’utilisation du brevet, il répertorie plusieurs types de signes vitaux qu’un appareil pourrait analyser à distance. “[For instance, it] peut déterminer un signe vital de l’individu (comme un pouls, une tension artérielle ou un rythme respiratoire de l’individu) et / ou un état médical de l’individu (comme une urgence médicale, une maladie, un symptôme physique, tel comme un tremblement, une condition physique, par exemple une démence basée au moins en partie sur la démarche de l’individu, etc.). “

Le brevet est attribué à trois inventeurs, Mikheil Tsiklauri, Jouya Jadidian et Vaneet Pathak. Entre eux, leurs brevets antérieurs incluent ceux sur le “transfert d’énergie sans fil” et les “appareils électroniques ayant des capacités d’atténuation des radiations d’interconnexion”.

Par ailleurs, une demande de brevet antérieure suggère qu’Apple cherche également à utiliser des systèmes radar petits et discrets pour sa voiture autonome.