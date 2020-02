Le réalisateur de Star Wars, Rian Johnson, a déclaré qu’Apple ne laisserait pas les méchants dans les films utiliser les iPhones

L’écrivain / réalisateur “Star Wars: The Last Jedi” et “Knives Out” Rian Johnson a révélé que les méchants du cinéma ne seront généralement pas repérés en utilisant les iPhones – car Apple ne le permet pas spécifiquement.

Scénariste / réalisateur Rian Johnson. (Source: Vanity Fair)

S’exprimant sur une vidéo YouTube de Vanity Fair sur son film de meurtre mystère “Knives Out”, Johnson a détaillé une scène spécifique du film qui inclut un placement de produit iPhone.

“Je ne sais pas si je dois dire ça ou pas”, dit-il, “Pas parce que c’est lascif ou quelque chose, mais parce que ça va me gâcher sur le prochain film mystère que j’écris. Mais oubliez ça, je dirai c’est très intéressant. “

“Apple, ils vous permettent d’utiliser des iPhones dans les films, mais – et c’est très important – si vous regardez un film mystère, les méchants ne peuvent pas avoir d’iPhone sur la caméra”, poursuit-il. “Chaque cinéaste qui a un méchant dans son film qui est censé être un secret veut me tuer en ce moment.”

Ces conditions ne sont pas propres à Apple. Les sociétés et leurs conditions sont confidentielles, mais au moins de manière apocryphe, les entreprises de boissons gazeuses auraient des règles selon lesquelles leurs canettes ne devraient pas être jetées à la poubelle dans les films.

Dans la scène “Knives Out” que Johnson dissèque pour Vanity Fair, Jamie Lee Curtis est vu tenant un iPhone, et le réalisateur voulait souligner que vous pouviez clairement voir l’heure.

Rian Johnson encercle un iPhone détenu par Jamie Lee Curtis. Elle ne joue donc pas le méchant. Source: Vanity Fair

“Aussi, un petit cri au département des accessoires”, explique Johnson. “Sachez que chaque fois qu’une horloge ou un téléphone est réglé, quelqu’un a prêté une attention particulière à l’heure et s’est assuré, m’a demandé à quelle heure il est censé être dans la scène réelle. Merci, les accessoires.”

Rian Johnson écrit actuellement une suite de “Knives Out”.