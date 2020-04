Le réseau 5G à bande basse d’AT & T s’étend à 90 nouveaux marchés américains

AT&T a étendu son service 5G à bande basse à 90 nouveaux marchés à travers les États-Unis, doublant presque l’empreinte du réseau haut débit, a annoncé mercredi la société.



Le réseau 5G à bande basse d’AT & T est maintenant disponible dans 190 marchés au total aux États-Unis.

Avec l’expansion d’aujourd’hui, AT&T 5G est maintenant disponible dans 190 marchés au total à travers le pays. Une liste complète est disponible sur le site Web de l’entreprise, mais certains ajouts notables incluent Chicago, la Nouvelle-Orléans, Sacramento et Seattle.

Il convient de noter que le déploiement d’AT & T se rapporte à la bande basse 850 MHz 5G, qui est plus longue mais plus lente que mmWave 5G. Sous sa marque 5G +, l’offre mmWave d’AT & T s’est développée à un rythme beaucoup plus lent. Au moment de la rédaction, la 5G + – qui a été lancée aux consommateurs en mars – est disponible dans 35 villes.

Actuellement, AT&T ne propose que deux smartphones qui peuvent profiter à la fois des réseaux 5G et 5G +: le Samsung Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20 Ultra.

L’entreprise de télécommunications a commencé à déployer son réseau mobile 5G pour la première fois en décembre 2019 et n’a cessé de l’étendre depuis. AT&T est en course avec Verizon et T-Mobile pour renforcer ses capacités 5G avant les principaux lancements de smartphones cette année.

Apple devrait largement introduire la prise en charge des réseaux 5G avec sa gamme “iPhone 12” selon les rumeurs plus tard cette année. Le combiné devrait débuter à l’automne, bien que les retards dus aux coronavirus puissent compliquer le calendrier de lancement typique d’Apple.