Le retour de Foxconn à une production normale “ a dépassé les attentes ”, déclare le fondateur

Le retour de Foxconn à la pleine production a “dépassé les attentes” après des perturbations prolongées du coronavirus, a déclaré jeudi le fondateur Terry Gou.

Foxconn avait initialement annoncé son retour à la pleine capacité de production d’ici la fin mars.

Le partenaire d’assemblage d’Apple a été durement touché par les fermetures, qui ont interrompu la production et perturbé sa chaîne d’approvisionnement en Chine continentale. En conséquence, Foxconn a annoncé une baisse de ses revenus de 18,1% en février, son plus grand plongeon en sept ans.

En plus de dire aux journalistes que la production a repris rapidement, Gou a également déclaré que l’approvisionnement de ses installations en Chine et au Vietnam était maintenant revenu à la normale, selon le South China Morning Post.

Gou a ajouté qu’il avait encore des “inquiétudes” sur les chaînes d’approvisionnement en Corée du Sud et en Italie. Ces deux pays produisent des composants électroniques importants comme des puces de mémoire et des panneaux d’affichage et connaissent leurs propres épidémies de COVID-19. Bien qu’il n’ait pas développé la question, il a déclaré que les prix de ces composants augmentaient.

Foxconn semble rejeter la faute sur les ventes atones, affirmant que la demande des consommateurs serait “la clé” d’une reprise économique et avertissant que l’épidémie de coronavirus pourrait affaiblir la demande.

Gou a souligné que les États-Unis étaient un marché particulièrement préoccupant. Apple a annulé aujourd’hui lors d’événements Apple dans certaines villes durement touchées par COVID-19, mais jusqu’à présent, elle n’a fermé aucun magasin aux États-Unis. En comparaison, le titan technologique de Cupertino a été contraint de fermer tous ses sites en Italie .

Bien que l’annonce puisse sembler une aubaine pour Foxconn, la société basée à Taïwan n’a pas précisé quelles étaient ses attentes en matière de production. Auparavant, Foxconn a déclaré qu’il s’attendait à un retour à un calendrier de production normal d’ici la fin mars.

Et malgré le retour à la production, les consommateurs aux États-Unis peuvent encore ressentir les effets des problèmes de chaîne d’approvisionnement en Chine alors que la surface de l’offre d’iPhone se tarit.

Apple devrait lancer un “iPhone SE 2” à bas prix au cours du premier semestre 2020, bien que l’on ignore actuellement si des problèmes de production ou des interdictions de grands rassemblements ont retardé son annonce.