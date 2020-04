Le retour de Touch ID pour les rumeurs de l’iPhone 12 refait surface

Le rafraîchissement de l’iPhone 12 de cet automne pourrait voir le retour de Touch ID dans certains modèles haut de gamme, selon un rapport, avec les partenaires de la chaîne d’approvisionnement Apple BOE et Qualcomm, qui auraient collaboré sur un lecteur d’empreintes digitales à ultrasons intégré à l’écran.

L’introduction des écrans plus grands de l’iPhone X et des modèles d’iPhone ultérieurs a obligé Apple à créer et à utiliser Face ID comme alternative à Touch ID, pour éliminer le bouton d’accueil de la conception de l’iPhone. Dans un rapport publié lundi, Touch ID pourrait faire son grand retour fin 2020 pour certains modèles “iPhone 12”.

Selon l’Economic Daily News, le partenaire d’affichage à écran tactile GIS et le partenaire d’assemblage Qualcomm travailleraient avec la société d’affichage OLED BOE pour intégrer la technologie de reconnaissance d’empreintes digitales à ultrasons dans ses écrans. Une usine de panneaux tactiles SIG faisant partie du groupe Hon Hai sera apparemment utilisée pour la production des composants.

GIS et Qualcomm ont fourni les modules utilisés par Samsung dans sa série de smartphones Galaxy S20. Il est suggéré que si Apple cherche à ajouter des fonctionnalités similaires à sa gamme d’iPhone, les deux sociétés bénéficieront de la technologie, le producteur de panneaux OLED BOE se préparant à incorporer les composants dans ses écrans.

Le rapport fait suite à des rumeurs antérieures selon lesquelles Apple voulait une forme de renaissance du Touch ID dans sa gamme d’appareils, sous la forme d’un lecteur à l’écran. Apple a plusieurs brevets sur le sujet, notamment l’utilisation de l’imagerie acoustique et d’un système de trous d’épingle pour une solution optique.

Bien que le rapport semble plausible en raison des relations précédentes entre GIS et Qualcomm avec Apple, la pierre d’achoppement est BOE. On pense que le fabricant d’affichage chinois essaie de s’assurer une place sur la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone d’Apple, notamment en préparant les lignes OLED d’Apple uniquement en prévision des commandes, mais jusqu’à présent, aucune confirmation de l’implication de BOE dans “l’iPhone 12” n’a encore été confirmée. gamme.

En mars, il a été dit que BOE collaborait avec GIS sur des panneaux OLED pour une utilisation sur un modèle de 5,4 pouces, mais il n’était pas clair si un contrat avait été signé par Apple pour sa production.

À l’heure actuelle, Samsung et LG Display fournissent des écrans iPhone à Apple, mais il reste à voir si Apple a besoin de plus de capacité de production en plus de ce que ces deux fournisseurs peuvent déjà fournir.