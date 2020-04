Le Sénat américain et Google interdisent Zoom quelques jours après le lancement de son “ conseil de sécurité ”

Après deux semaines d’intensification des problèmes de confidentialité et de sécurité concernant la plateforme de vidéoconférence Zoom, le Sénat américain et Google ont tous deux interdit à ses membres et employés d’utiliser le logiciel.

Un élément du gouvernement américain et un mastodonte technologique ont tous deux interdit Zoom.

Zoom est devenu une plate-forme populaire en raison des politiques généralisées de travail à domicile contre les coronavirus, mais il a été assailli par de multiples erreurs de sécurité et de confidentialité depuis son essor.

En raison de ces préoccupations, diverses entités gouvernementales, sociétés privées et organisations publiques ont interdit à ses membres d’utiliser l’application – y compris Google et au moins une chambre du Congrès américain.

Ars Technica rapporte que le sergent d’armes du Sénat a mis en garde les sénateurs contre l’utilisation du service. Mercredi, Google a également interdit le zoom pour les employés, selon BuzzFeed News.

Les deux interdictions surviennent quelques jours seulement après que les écoles du ministère de l’Éducation de New York aient interdit aux enseignants d’utiliser l’application pour enseigner à distance aux élèves. Le FBI a averti le mois dernier les Américains d’une pratique appelée “Zoombombing”, qui implique le détournement de vidéoconférences par des invités non invités.

Zoom a déclaré dans un communiqué qu’il “travaillait 24 heures sur 24 pour garantir que les universités, les écoles et les autres entreprises du monde entier puissent rester connectées et opérationnelles pendant cette pandémie”.

Dans le cadre de ses tentatives pour regagner la confiance des utilisateurs, la plateforme a récemment créé un nouveau conseil consultatif de sécurité dirigé par l’ancien responsable de la sécurité de Facebook, Alex Stamos.

En mars, une enquête sur la carte mère a révélé que l’application Zoom pour iOS envoyait des données à Facebook Analytics sans décrire explicitement la pratique – et même si un utilisateur n’avait pas de compte. Zoom a finalement supprimé cette «fonctionnalité».

L’application de conférence a également rencontré des problèmes avec un processus d’installation de type logiciel malveillant “louche”, des allégations trompeuses sur le chiffrement de bout en bout et plusieurs failles de sécurité locales.

À la suite de ces découvertes, l’application de vidéoconférence a suspendu le développement pour se concentrer sur les correctifs de ses problèmes de sécurité et de confidentialité.

En raison des défauts de Zoom, un recours collectif a été intenté contre Zoom en Californie pour sa gestion des données des utilisateurs. L’État de New York a également lancé une enquête sur les politiques de confidentialité et de sécurité de l’entreprise.